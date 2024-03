مؤتمر دولي يبحث تطوير اختبارات السائقين وسلامة الطرق

المصدر: دبي ـ البيان

ناقش المؤتمر الـ56 للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين (CIECA Congress 5) محاور في مقدمتها تعليم السائقين والمدربين، وإدارة المخاطر، وسلامة الطرق، وتطوير الاختبارات، والمسائل التكنولوجية وتطوير مناهج التدريب. ويصاحب المؤتمر عروض لتقنيات جديدة في تدريب وتأهيل السائقين مواكبة للمتغيرات الجديدة في السلامة المرورية.

افتتح المؤتمر معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضر حفل الافتتاح الذي عقد بمركز دبي التجاري العالمي، بات ديلاني (Pat Delaney)، رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في هيئات ومؤسسات ترخيص السائقين، وموظفي المنظمة، ومؤسسات تعليم قيادة المركبات والجامعات في الدولة، وأكثر من (600) مشارك.

مدن المستقبل

وتضمن المؤتمر الذي يُقامُ تحت شعار: (القيادة الذكية في مدن المستقبل)، ويعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 جلسة موازية، تحدث فيها (16) متحدثاً عالمياً، يتقدمهم البروفيسور كريستوف ستيلر (Christoph Stiller) من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا.

وعبر بات ديلاني، رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين عن سروره بالمشاركة في المؤتمر السادس والخمسين للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين، الذي يُقام للمرة الأولى بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديلاني: الموضوع الرئيس الآخر للمؤتمر هذا العام هو إعداد السائقين للتنقل الذكي والسلامة على الطرق، والدورة الحالية كبيرة بكل تأكيد، وتُعتَبرُ بلا شك فرصة رائعة لفتح الآفاق والأبواب بشكل واسع لجميع المشاركين من الهيئات والمؤسسات والمنظمات المتخصّصة من مختلف أنحاء العالم للتفاعل مع الحدث والاستفادة القصوى من جلساته وورش العمل والأنشطة والفعاليات الأخرى فيه.

تعزيز السلامة

من جانبه قدم البروفيسور كريستوف ستيلر من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا، عرضاً مرئياً حمل عنوان: (تعزيز السلامة في عصر المركبات ذاتية القيادة): (Enhancing Safety in the Era of Automated Vehicles).

وقال كريستوف ستيلر: يبشر دخول المركبات ذاتية القيادة في المشهد المروري على الطرق بعصر التحول في مجال التنقل، وهو ما يدفعنا إلى التركيز على الآثار المترتبة على سلامة المركبات الآلية، وتسليط الضوء على الدور المحوري لأجهزة الاستشعار بالفيديو وأجهزة الليدار والرادار في التقاط مجموعة من المعلومات متعددة الوسائط من محيط المركبة، وتعمل الخرائط الرقمية عالية الوضوح كذلك على إثراء هذه البيانات.

وكرّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بات ديلاني رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، والبروفيسور كريستوف ستيلر من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا، كما كرم المؤسسات الراعية للمؤتمر وهي: معهد إيكو درايف، ومركز دبي لتعليم قيادة السيارات، ومركز كلداري، فضلاً عن شركة البترول الوطنية (إينوك).

تقدير الهيئة

بدوره، كرّم بات ديلاني، رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تقديراً لدور الهيئة باعتبارها أكثر عضوٍ فعّال في المنظمة عام 2023.

وشهد معالي مطر الطاير، على هامش المؤتمر، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الطرق والمواصلات والمنظمة الدولية لاختبارات السائقين، والتي وقعها نيابة عن الهيئة عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعن المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، بات ديلاني، رئيس المنظمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

يحظى الحدث بدعم من شركاء الهيئة في مجال تعليم السياقة وقيادة المركبات وهي: معهد إيكو درايف، ومركز دبي، ومركز كلداري، ومركز بالحصا، ومركز إكسلنس، ومعهد الإمارات، ومركز الأهلي، فضلاً عن شركة البترول الوطنية (إينوك).

