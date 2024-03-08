شرطة دبي و«مؤسسة المرأة» ترسّخان الشراكة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة دبي للمرأة، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، لترسيخ الشراكة بين الطرفين بهدف التعاون في تنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة، وتنسيق وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تعزيز مهارات الكوادر النسائية في مختلف المجالات.

وقّعت المذكرة خلال القمة الشرطية العالمية 2024 كل من نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، والرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي.

وعبرت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بتوقيع المذكرة التي تعزز التعاون القائم مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن ذلك التعاون يعد نموذجاً للشراكات الحكومية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بأهمية التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز ريادة دبي عالمياً في الأداء والتميز الحكومي.

بدورها، قالت الرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، إن توقيع المذكرة يأتي ترجمة لتوجهات القيادة العامة لشرط دبي، الرامية إلى بناء جسور من العلاقات وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيز علاقات الشراكة وتبادل الخبرات والمهارات المبتكرة مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف المشتركة.

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