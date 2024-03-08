شرطة دبي تضم «G63 منصوري» الرياضية المعدلة إلى دورياتها الفارهة

المصدر: دبي - البيان

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ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي، سيارة مرسيدس «G63 منصوري» الرياضية المعدلة، إلى أسطول دورياتها الفارهة.

وذلك بالتعاون مع شركة منصوري لتعديل السيارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال تعديل وتزويد السيارات الفارهة، ومقرها ألمانيا.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، السيارة في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، بحضور كبار الضباط في شرطة دبي، والعميد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، ومن جانب شركة منصوري، مدير الشركة كوروش منصوري، وعدد من موظفي الطرفين.

واطلع اللواء المنصوري، على مواصفات السيارة التي تنتج قوة حصانية تصل إلى 720 حصاناً، وتسارع يصل إلى 250 كيلومتراً لكل ساعة، وتقطع مسافة من صفر إلى 100 كلم في مدة زمنية 3.7 ثوانٍ.

كما اطلع اللواء المنصوري، على التعديلات والتزويد في السيارة، والذي يجعل منها أيقونة تجذب الأنظار في الشارع، ومنها غطاء مُحرك مزود بقناع أمامي عريض مع شبك، وشعار يُضاء باللون الأحمر، وإضاءة شبكية محيطية، وإضاءة خاصة بأغطية المصابيح مع شعار، ومدخل أمامي على الشبك الأمامي، والعديد من المواصفات والإضافات المصنوعة من ألياف الكربون والفايبر، والعديد من التعديلات المصنوعة من أجود أنواع الألمنيوم التي تلفت الانتباه.

كما تحتوي السيارة على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والشاشات التي توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق، وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.

وأشاد اللواء المنصوري، بالتعاون الوثيق مع شركة منصوري، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات الفارهة، لتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة، و«بوليفار الشيخ محمد بن راشد»، و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

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