عبدالله المري يلتقي عدداً من الوزراء وقادة الشرطة الدوليين

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الوزراء وقادة الشرطة الدوليين، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية التي انعقدت بمركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام.

واستقبل معاليه، الفريق إيفان كوبراكوف وزير الداخلية في بيلاروسيا، ونيناد نيشيتش، وزير الأمن في البوسنة والهرسك، والفريق محمد عبدالله البسامي، مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، واللواء الدكتور عبدالله عبدربه المعايطة، مدير الأمن العام الأردني، واللواء ديميلاش جي مايكل، المفوض العام للشرطة الفيدرالية الأثيوبية، وزيفكو كوتسيف، أمين عام وزارة الداخلية، كبير المفوضين في بلغاريا، والجنرال فيليكس نامهوراني، مفوض عام شرطة رواندا.

وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، والوفود الشرطية والأمنية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بقادة الشرطة والوفود المرافقة لهم، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جهات إنفاذ القانون، في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، لافتاً إلى أن اللقاءات الدائمة مع قادة الشرطة في مثل هذه القمم تعزز التواصل البناء في مكافحة الجريمة.

وأضاف معاليه، أن القمة الشرطة العالمية تعزز الفرص لبناء مستقبل أكثر أماناً، بوصفها الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية، موضحاً أن جلسات القمة تشهد حضوراً كبيراً نظراً لمناقشتها أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.

من جهتهم، أشاد الوزراء وقادة الشرطة، بالتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الدولة في الأمن والأمان.

واطلعت الوفود، على منصة شرطة دبي التي صُممت على شكل مركز الشرطة الذكي SPS، مستمعين لشرح حول خدمات مركز الشرطة الذكي والخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية.

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