شرطة دبي تعلن أماكن مدافع رمضان الثابتة والرحالة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن مدافع الإفطار، موضحة أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع «رحال واحد»، يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة على مستوى الإمارة.

وأشار اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إلى تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع، التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع المدافع الإفطار التي تنقسم إلى «مدافع ثابتة» في 7 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في «مدينة إكسبو دبي»، داماك هيلز، فندق فيدا الخور بكريك هاربر، برج خليفة، منطقة «أب تاون» مردف، الفيستيفال سيتي، إلى جانب «نُزل حتا».

وحول المناطق التي سيزورها المدفع الرحال أوضح اللواء الغيثي، أن المدفع سيوجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، وسيبدأ مسار رحلة المدافع مع بداية شهر رمضان من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم مجلس أم سقيم، ثم حديقة زعبيل، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم دبي كريك هاربر، ثم حتا، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم مجلس الخوانيج، ثم فيستيفال سيتي، ثم ند الشبا ممشى الغاف، وختاماً بمركز دبي المالي.

إحياء التقاليد

وأوضح أن فعاليات إطلاق المدفع تنقل عبر تلفزيون دبي خلال فترة الإفطار في بث مباشر، وتسهم دائماً في تعزيز الأجواء الروحانية والقيم المجتمعية والتلاحم والترابط الأسري، ضمن العادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

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