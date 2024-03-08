«إسلامية دبي» تعرّف بالتطبيق العالمي لمواقيت الصلاة

المصدر: دبي- البيان

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عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، «الملتقى التعريفي» بشأن إطلاق التطبيق العالمي لمواقيت الصلاة (دُلوك DXB)، الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، بحضور عدد من العلماء والمختصين في علوم الفلك والتقويم الهجري والشريعة الإسلامية.

حضر الملتقى أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، وبطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وخلفان النعيمي، رئيس مركز الفلك الدولي، رئيس جمعية الإمارات للفلك، والمهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، ولفيف من مدراء الإدارات والأخصائيين والمفتين والوعاظ وموظفي الدائرة، ونخبة من العلماء الشرعيين والفلكيين.

واستضاف الملتقى عن بعد عبر خاصية «الاتصال المرئي»، علماء متخصصين في الفلك وفي إعداد التقاويم الهجرية من دول عربية ودول في القارة الأوروبية، للتحدث عن الاستفادة من التطبيق العالمي ومميزاته في الدول الأوربية وغيرها، منهم الدكتور عبدالله المسند، خبير فلكي من المملكة العربية السعودية، والخمار البقالي رئيس رابطة الأئمة بهولندا، وعبدالحميد بلقاسمي، الأمين العام لرابطة الأئمة بهولندا.

وأوضح المدير العام، أن تطبيق (دُلوك DXB) الذي تم إطلاقه على متجري «أبل» و«أندرويد» أول تطبيق عالمي يصدر عن مؤسسة حكومية شرعية متخصصة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي، لافتاً بأن التطبيق يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات الأخرى.

ويعرض مواقيت صلاة دقيقة وموثوقة، مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في أغلب الدول الإسلامية، وعالية الدقة لغيرها من دول العالم الإسلامي، كذلك حساب مواقيت الصلاة البديلة في أوروبا وشمال الكرة الأرضية عند انعدام علامات أوقات الصلاة باستخدام طرق بديلة متعددة ومعتمدة رسمياً من قبل هيئات شرعية في دول أوروبا كألمانيا وهولندا.

وفي الملتقى، قدم رئيس قسم المواقيت والأهلة بالدائرة حمد محمد صالح، شرحاً وافياً على كيفية العمل بهذا التطبيق، مع تفسير كلمة الدُلُوك في اللغة: بضم الدال، وهو اسم لوقت غروب الشمس، أو ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، إيذاناً بدخول وقت صلاة الظهر وقيل وقت صلاة المغرب، ومنه قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) سورة الإسراء 78، وعليه: اسم دلوك متصل اتصالاً وثيقاً بأوقات الصلاة، ولهذا تم اختيار اسم دلوك ليكون رمزاً على هذا التطبيق.

كما يمكن للتطبيق تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بدقة وتلقائية، واختيار اسم المدينة المخزنة فيه، من بين نحو 50 ألف مدينة تتبع 190 دولة، أو عن طريق المكان الذي تحدده على خريطة العالم، ويصدر التطبيق تنبيهات وقتي الأذان والإقامة، وأخرى قبل وقت الأذان.

كما يوفر خاصية التحويل بين التاريخين الهجري والميلادي، عطفاً على تقويم أوائل الأشهر الهجرية، ويتفق هذا التطبيق مع مواقيت البلد المختارة بدقة متناهية.

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