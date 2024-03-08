6 ملايين درهم مساعدات غذائية من «بيت الخير» في رمضان

المصدر: دبي-رامي عايش

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بدأت جمعية بيت الخير في الأسبوع الثالث من شعبان، تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له 6 ملايين درهم، ضمن حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم»، التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق 59.4 مليون درهم.

وسيتم الانتهاء من المشروع واستلام المستحقين للمواد الغذائية قبيل حلول الشهر الكريم، وفق نظام التوزيع الأسهل للمستحقين من الأسر المسجلة لدى الجمعية في كل إمارة، بحيث تتسلم الأسر المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع الجمعيات المعتمدة في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لاستلام المير الرمضاني.

وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان، كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها الجمعية في مختلف إمارات الدولة، وتتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 إلى 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان.

وأتاحت «بيت الخير» للراغبين بدعم الأسر محدودة الدخل باحتياجاتها الرمضانية، التبرع عبر تطبيقها الذكي، وموقعها الإلكتروني: www.beitalkhair.org، بخطوات سهلة وواضحة وسريعة، كما خصّصت خدمة «ساعد تسعد» الإلكترونية، التي تتيح للمحسن أن يساعد من يعرف من أقربائه أو أصدقائه، ممن يتحرجون من الإفصاح عن ضيق ذات اليد، ويتعففون عن السؤال، فيسميه، ويزود الجمعية بعنوانه، ويحدد قيمة السلة الغذائية أو الكوبون الذي يود أن يتبرع له به.

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