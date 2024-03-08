«دبي الخيرية» أول جمعية في الدولة تفتتح فرعاً لها في مركز تجاري

المصدر: دبي - رامي عايش

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دشنت جمعية دبي الخيرية فرعها الجديد في دبي بـ«أفينيو مول – ند الشبا»، خلال حفل أقيم بالمقر الجديد، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومواكباً لاستعداداتها لاستقبال الشهر الكريم وإطلاق حملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام.

وشهد الحفل الذي حضره أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، والدكتور محمد سعيد، رئيس قسم الموارد البشرية، عقد جلسة محاكاة وتبادل أفكار مع رواد أعمال.

وأكد السويدي، في كلمة الافتتاح، أن افتتاح هذا الفرع الجديد يأتي في إطار الخطة التوسعية للجمعية، لتقديم مساعداتها وخدماتها واستقبال جمهورها، لمواصلة مسيرة العمل الخيري والإنساني وتحقيق إنجازات ومشروعات جديدة، على خطى ما حققته الإمارات من المركز الأول في العمل الخيري والإنساني على المستوى العالمي، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى استهداف شرائح جديدة من المتبرعين، لا سيما الشباب من مرتادي المراكز التجارية.

وأضاف «يهدف هذا الفرع الجديد الذي تفتتحه جمعية خيرية للمرة الأولى في مركز تجاري في الإمارات، والذي تم تجهيزه بأسلوب عصري وحديث يتلاءم مع تطلعات الجمعية وتوجهاتها نحو الثورة الرقمية، إلى خدمة المتبرعين وأهل الخير من خلال استقبال التبرعات والمساهمات الخيرية بموقع استراتيجي في منطقة (ند الشبا) الحيوية والمناطق المحيطة بها، والتسهيل واختصار المسافات عليكم وتوفير وقتكم وجهودكم، عبر تقريب خدمات الجمعية المتصلة بالعمل الخيري والإنساني والمجتمعي والتنموي منكم، والتي من أهمها استلام التبرعات والصدقات ودعم مشاريع ومبادرات العمل الخيري والإنساني لـلجمعية في الإمارات والعالم».

وقال إن رحلة «دبي الخيرية» بدأت مع العمل الخيري والإنساني في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وفي السنوات الأخيرة ومع تسارع التطور التكنولوجي بدولة الإمارات والعالم، شهد العمل الخيري والإنساني في «دبي الخيرية» طفرة كبيرة ونقلة نوعية، بعد أن وضعت لنفسها رؤية جديدة تتمحور حول قيادة العمل الخيري والإنساني على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر تنفيذ استراتيجية تحديث شاملة، بدأت بتجديد هويتها البصرية، واستحداث الأنظمة التقنية لتقديم المساعدات، وخدمة المتعاملين، ونظام المشاريع، وجميع أنظمتها الداخلية.

وأضاف السويدي: «كما طورت الجمعية برامجها ووسائلها كي يواكب أداؤها توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإيجاد الحلول الذكية للخدمات، فأطلقت دبي الخيرية حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن إطلاق «تطبيق دبي الخيرية الذكي»، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحال التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة».

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