طباعة 100 ألف مصحف على نفقة رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن طباعة الهيئة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكشفت أمس عن استضافة 20 من كبار العلماء ضمن برنامج العلماء «ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة»، لعام 2024، مشيرة إلى أن البرنامج يضم عدداً كبيراً من البرامج والفعاليات المصاحبة، من ضمنها أقامت مؤتمراً علمياً لمناقشة عدد من القضايا العلمية، بمشاركة العلماء الضيوف ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية تحت عنوان: «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته».

وأكدت جاهزية 5276 مسجداً على مستوى الدولة لاستقبال المصلين، وتكليف 90 مركزاً لتحفيظ القرآن بمهام عقد دروس خلال الشهر، مشيرة إلى انتهاء الهيئة من إجراءات فرش 180 مسجداً منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، من بينها المساجد التي تأثرت بالأمطار.

وعقدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإحاطة الإعلامية الأولى لهذا العام 2024، بشأن البرنامج، وذلك في مقرها الرئيسي في أبوظبي، ألقاها الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة.

وأشار الدكتور عمر حبتور الدرعي، إلى طباعة الهيئة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

لافتاً إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على برنامج علمي إثرائي للعاملين في المساجد من أجل رفدهم بالمعرفة الفقهية المتينة عن أحكام الصيام والتوازي فيه مع المجلس ضبطاً للإيقاع الديني الموحد بين جميع الجهات المنظمة للشأن الديني في الدولة.

وقال: إن مساجد الدولة في رمضان وبدعم من القيادة الحكيمة مستمرة في تقديم خدماتها وفق أجود ما يكون عليه المسجد، فقد ألقت مساجدها ما يزيد على 700 ألف درس، وكثفت التوعية بسلوكيات قاصدي المساجد من خلال خطب الجمعة الممهدة لهذا الشهر الفضيل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 90 مركزاً لتحفيظ القرآن على مستوى الدولة ستتولى من خلالها عقد العديد من الدروس سواء المباشرة أو «عن بعد».

برامج

وتطرق الدرعي إلى أبرز فعاليات البرنامج، الذي بيّن أنه يتضمن محاضرات يومية في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفي المساجد والمراكز القرآنية وعبر منصة الوعظ الذكية ومجالس الأحياء الشعبية، والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كما سيتم عقد 3 أمسيات في مجالس الأحياء الشعبية بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، وعقد 5 من الندوات الدينية والمجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات.

وقال: سيتخلل البرنامج هذا العام إقامة مؤتمر علمي لمناقشة عدد من القضايا العلمية، بمشاركة العلماء الضيوف ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية تحت عنوان: «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته».

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