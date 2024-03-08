«نسائية دبي»: دعم القيادة الرشيدة للمرأة مكنها في كافة المجالات

المصدر: دبي - وام

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أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، على دور المرأة الإماراتية الفعال في شتى مجالات الحياة، ومساهمتها المهمة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وثمّنت الفلاسي في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي، دور القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين المرأة بكافة المجالات، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي قدم للمرأة كل سبل الحياة الكريمة والعيش الهانئ، وعلى خطاه تسير إماراتنا الحبيبة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حتى تبوأت الإمارات صدارة «أسعد شعوب العالم». كما ثمّنت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق حملة «وقف الأم» لتكريم الأمهات، والمتمثل بإنشاء صندوق بمليار درهم، لدعم تعليم مستدام لملايين الأفراد حول العالم، منوهة أن «وقف الأم» تجسيد حضاري لقيم التراحم الإنساني، خدمة للأمهات، وتزامن هذا الإهداء الثمين، مع احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي.

ورفعت الفلاسي أسمى آيات التهاني إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دعمها وحرصها على تمكين المرأة الإماراتية، ومساندتها للمرأة بكافة دول العالم. ولفتت الفلاسي، إلى أن المرأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة، فهي حاصلة على أكبر نسبة من بين نساء العالم في التمثيل الوزاري.

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