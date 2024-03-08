صقر غباش يبحث مع رئيس النمسا الأسبق وسفيرة مالطا تطوير العلاقات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور هانز فيشر رئيس جمهورية النمسا الأسبق الذي يقوم بزيارة إلى الدولة وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

وأكد معالي صقر غباش أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شكلت نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى أصبحت الإمارات اليوم أكبر شريك تجاري للنمسا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي تستضيف قرابة 400 شركة نمساوية تعمل في مختلف المجالات.

مباحثات

من جهة أخرى استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المالطي بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

وأكد معالي صقر غباش على أهمية العمل على تعزيز دور العمل البرلماني، بما يسهم في دعم التعاون الحكومي الذي يشهد تطوراً متنامياً، بالإضافة إلى دعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز