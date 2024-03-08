«الفرجان» يرعى ثاني الرحلات الترفيهية للمتقاعدين في «ذخر» إلى الهند

المصدر: دبي - البيان

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يرعى صندوق الفرجان الرحلة الثانية في سلسلة الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي «ذخر» بإمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، التي تستهدف ترسيخ دمج المتقاعدين ومساعدتهم على قضاء أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية، الأمر الذي يتيح لهم المساهمة في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

وتسعى الرحلة التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وتوجهت إلى الهند، إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للمتقاعدين، حيث توفر لهم تجارب وأنشطة ومغامرات فريدة، تمكنهم من استكشاف ثقافات جديدة.

وزار المتقاعدون مدينتي دلهي وجايبور، حيث عاش المشاركون في الرحلة تجربة سفر فريدة شملت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل زيارة المعالم الأثرية والتاريخية، وممارسة الرياضات، والتسوق في الأسواق المحلية، إضافة إلى القيام ببعض الأعمال الخيرية، فضلاً عن الانضمام إلى ورشتين في صناعة الفخار والطباعة بالنقوش الهندية.

بالإضافة إلى مشاركتهم في رحلة سفاري. وكانت الرحلة الأولى قد انطلقت في يناير الماضي إلى سريلانكا، واستمرت أسبوعاً، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والخيرية والاجتماعية والترفيهية والصحية للمتقاعدين.

وتلبّي مبادرة تنظيم سلسلة رحلات سياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بدبي، إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم المتقاعدون.

وتحقق المبادرة مستهدفات صندوق الفرجان، الذي تأسس تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية الرائدة والتي تستهدف تعزيز جودة الحياة داخل الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما يسهم في تمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

كما تلبي مبادرة تنظيم سلسلة من الرحلات للمتقاعدين إلى وجهات مختلفة حول العالم، أهداف نادي ذخر الساعي إلى تمكين ودمج المتقاعدين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، ومنحهم مساحة للاستمتاع بالحياة عبر مجموعة من الأنشطة التي يستكشفون خلالها ثقافات مختلفة، ويمارسون فيها أنشطة جديدة، وبما يسهم في تعزيز ثقتهم بإمكاناتهم ويدفعهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق إنجازات الحاضر وصنع المستقبل المنشود بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وقال اللواء الدكتور علي محمد سنجل، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ذخر في إمارة دبي: «تترجم الرحلات، رؤى قيادتنا الرشيدة بالاهتمام بالمتقاعدين في الحياة اليومية وإشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية بهدف الاستفادة من خبراتهم التي راكموها عبر السنين، الأمر الذي يتيح لهم ترك بصمة في جهود التنمية والحفاظ على الهوية».

وأشار إلى أن هذه الرحلة التي تأتي ضمن سلسلة من الرحلات التي ينظمها النادي برعاية صندوق الفرجان خلال المرحلة المقبلة، تساهم في تحسين جودة حياة المتقاعدين، لافتاً إلى أن الرحلة شهدت زيارة مدينتي دلهي وجايبور، حيث استمتع المتقاعدون بعدد من الأنشطة والمغامرات التي منحتهم فرصة اختبار ثقافات مختلفة.

من جهته، أكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على رعاية مشاريع واعدة، بهدف خلق تجربة مجتمعية إيجابية للمواطنين داخل فرجانهم وأحيائهم السكنية، والمساهمة في الوقت نفسه في ترسيخ الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي والهوية الوطنية وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وأضاف: تأتي رحلة المتقاعدين إلى الهند ضمن سلسلة من الرحلات التي يرعاها الصندوق والتي تلبي مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية، مشيراً إلى أن الرحلة شهدت عدداً من الأنشطة التي جمعت بين الاسترخاء والرياضة واستكشاف ثقافات جديدة خلال زيارتهم عدداً من الأماكن التاريخية للتعرف على حضارة الهند.

يذكر أن صندوق الفرجان إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

حيث يسعى المشروع إلى ترسيخ رفاهية المواطنين في فرجانهم، من خلال التواصل مع أهالي الأحياء، وفهم احتياجاتهم، بهدف تمويل المشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.

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