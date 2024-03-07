ملخص الحالة الجوية في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد السُحب تدريجيًا فوق الجزر وفي بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من الصباح الباكر إلى بعد ظهر يوم الجمعة.

عدم استقرار جوي

ومن مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت، (ذروة الحالة) تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية حيث تتزايد كميات السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الأحد، تتركز الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع استمرار سقوط الأمطار وتخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل يوم الأحد.

ويوم الإثنين، لاتوجد أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباحاً.

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