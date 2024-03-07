مدية بنت حشر آل مكتوم تنال جائزة سفيرة المرأة الملهمة لعام 2024

المصدر: دبي - البيان

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نالت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم جائزة سفيرة المرأة العربية الملهمة لعام 2024 من المجلس العربي الأوروبي للمرأة، برئاسة المستشارة تهاني التري، وذلك عن دورها المتميز في دعم وتمكين المرأة ولدورها البارز في المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر عربية لا تعرف المستحيل، الذي نظمه مركز «كريتيف مايندز» لتنمية القدرات العقلية في دبي، برئاسة المهندس أيمن أبو زهري، ضمن احتفالات المركز باليوم العالمي للمرأة.

حضر المؤتمر الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، والأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة دعاء بنت محمد، والإعلامية زينب العسكري، ونخبة من سيدات ورجال المجتمع يمثلون 18 دولة.

وتخلل المؤتمر تكريم اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة أسماء مانع العتيبة، والمستشار أحمد العداشي المستشار العام للمؤتمر، والأمين العام الدكتور خالد السلامي.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمعات العربية، والتي كان لها عظيم الأثر في دعم دور المرأة وتمكينها بمبادرات وأعمال متميزة، حيث نالت الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود جائزة «عربية لا تعرف المستحيل» في مجال العمل الإنساني المجتمعي عن دورها البارز في الأعمال الخيرية والإنسانية، ومُنحت الأميرة دعاء بنت محمد لقب سفيرة المرأة العربية الملهمة عن دورها المجتمعي البارز في مساندة المرأة، وحصدت الإعلامية زينب العسكري جائزة عربية لا تعرف المستحيل في مجال الفن والثقافة.

وكرم المؤتمر عدداً من رواد الأعمال بالوسام الذهبي للأعمال الاستثنائية، فضلاً عن شريحة من الشخصيات المؤثرة البارزة في مجالها بوسام الشخصية الاستثنائية المؤثرة، كما شهد المؤتمر تكريم غادة درويش أبو عواد، والدة عمر أبوعواد من أصحاب الهمم لتميزه وتفوقه وإبداعه في العديد من المجالات.

وعلى هامش المؤتمر تم توزيع بعض الأعمال اليدوية لأصحاب الهمم بمركز «كريتيف مايندز» لتنمية القدرات العقلية على الشخصيات الاعتبارية المرموقة، في إشارة واضحة لإبداعاتهم ومواهبهم الاستثنائية، وقدراتهم على الاندماج في المجتمع.

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