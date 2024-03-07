بلدية أبوظبي تعلن استعداد مقاصبها لاستقبال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عبر منصاتها الرقمية عن استعدادها الكامل لاستقبال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وذلك عبر استقبال الجمهور في منافذ 4 مقاصب في المسلخ الآلي بمنطقة الميناء ومسالخ بني ياس والشهامة والوثبة.

كما اكدت على توفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، بالتعاون مع الشركات المشغلة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأضافت البلدية بأنها عززت من خدماتها البيطرية عبر فرقها المتخصصة في فحص الذبائح قبل وبعد الذبيح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة العامة، كما تهيب البلدية بعدم التعامل مع القصابين الجائلين حفاظاً على الصحة العامة وان المسالخ هي المنفذ القانوني والآمن لعمليات الذبح.

ودعت البلدية الجمهور لاستخدام التطبيقات الذكية المعتمدة وهي "ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، وحلال مزارعنا وذلك للحفاظ على الوقت ومنع التكدس عند منافذ البيع ، كما أعلنت عن مواعيد المقاصب خلال الشهر الفضيل والتي تبدأ من 6 صباحاً وإلى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة من 11.30 وإلى 2.00 ظهراً.

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