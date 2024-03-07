حمدان بن محمد : ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية وأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة بتسخير كافة الموارد في سبيل راحة وسعادة أسرنا المواطنة وتعزيز جودة حياتهم من خلال مشاريع إسكانية متكاملة ومستدامة تتضمن أرقى الخدمات.

وقال سموه عبر "منصة إكس":: في إطار المتابعات الميدانية لملف إسكان المواطنين في دبي، تفقدت اليوم مشروع إسكان المواطنين منطقة الخوانيج الثانية والذي يضم 1050 فيلا وسيتم إنجاز هذا المشروع في ديسمبر 2024 ... ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة بتسخير كافة الموارد في سبيل راحة وسعادة أسرنا المواطنة وتعزيز جودة حياتهم من خلال مشاريع إسكانية متكاملة ومستدامة تتضمن أرقى الخدمات.

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