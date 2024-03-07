"الأول من نوعه".. "هدّاد" زورق أمني ذكي لشرطة دبي يجذب الأنظار في القمة الشرطية العالمية

المصدر: وام

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استعرضت منصة شرطة دبي في القمة الشرطية العالمية مشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه ويستهدف صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية يعمل بالطاقة النظيفة.

ولفت الملازم أول أحمد يوسف العليلي مركز البحث والتطوير بشرطة دبي، إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماما كبيراً بالابتكار والتكنولوجيا واستخدام أعلى المعايير والمواصفات العالمية، إضافة إلى الريادة في دمج الاستدامة البيئية في العمليات والخدمات الشرطية.

ونوه "العليلي" لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الزورق يتميز بخاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى إمكانية استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر ٥١٧٠ طنا من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأضاف أن القارب يساهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية وتقليل التكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية فضلاً عن المساهمة في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز قواعد البيانات من خلال عمليات المسح الميداني.

بدوره، أوضح راشد خالد شاه رئيس محور الابتكار لطلبة الجامعات والكليات أن الزورق الأمني الجديد يتميز بكونه صديقا للبيئة حيث يعتمد على الطاقة النظيفة وتوليدها من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتي طاقة الأمواج إضافة إلى كونه يتميز بالتنبيه الذكي وإمكانية التحكم عن بعد والقيادة الذاتية.

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