المركز الوطني للأرصاد يعلن عن المواقع المتأثرة بالحالة الجوية المتوقعة على الإمارات في الفترة من 8 إلى 10 مارس

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد تقييمه للحالة الجوية المتوقعة على الدولة أثناء تأثرها بامتداد منخفض جوي خلال افترة من الجمعة 8 مارس 2024 م إلى الأحد 10 مارس 2024 .

الفترة: الجمعة 8 مارس 2024 من إلى الأحد 10 مارس 2024

مستوى الحالة الدرجة الثالثة

شدة التأثير: متوسط - مرتفع على السواحل والمناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط البرد

كميات الأمطار التراكمية 40 - 80 / 130 ملم سرعة الرياح: 70 كم/س مع نشاط السحب الركامية

مناطق التأثير من الدرجة الثالثة

أبوظبي:

البديعة، الجرف، الرديم، الروض، الساد، السلامات، الشويب، الطاهرة، الطويه، العراد، المرفا، المقام، المويجعي، الهير، اليحر، باهيه، بحوثن بلجعان بو كريه، جبل حفيت، جزيرة أبوظبي، جزيرة ابو الابيض، جزيرة الحالة، جزيرة الفطيسي، جزيرة بو كشيشة، جنوب شرق حبشان، جنوب مدينة زايد، خضيرة، خليفة الصناعية، رماح، رويضات، زاخر، سلمية، سمحة، شمال الشناين، شمال شرق حبشان، شمال مدينة زايد، ضبعية، طريف، طويلة، عجبان، غنتوت، فلاح، فوعه, مدينة شخبوط، مدينة محمد بن زايد، مزيد، مساكن، مطار العين، ملاقط، مدينة زايد العسكرية، نباغ، هيلي، وثبه.

دبي:

البرشاء، الجداف، الحثمة، الصلال، القوز، الليسيلي، الواجهة البحرية، اليفره، اليلايس, برج خليفة، جبل علي، جزر العالم، حتا، حصيان، سيح السلم، سيح شعيب، غدير براشي، محيصنة، مدينة المطار، ميناء جبل علي، نخلة جبل علي، نخلة جميرا، نزوه.

الشارقة:

البحائص، الحمرية، الرويضة، الغيل، القادسية، خورفكان، دبا الحصن، رفادة، كلباء، وادي الحلو.

أم القيوين:

الراعفة، خور اليفرة



رأس الخيمة

الحمرانية، الدقداقة، الرمس، الغيل، المعمورة، المنيعي، شعم، شوكة، مسافي

عجمان

الجرف، الزورا، العالية، مصفوت



الفجيرة:

أوحلة، الحلاه، الحيل، الخب، الطويين، الطيبة، الفرفار، القرية، حبحب، دبا الفجيرة، سكمكم، شرم، ضدنا، مربح



مستوى الحالة: الدرجة الثانية

شدة التأثير: متوسط - مرتفع على السواحل والمناطق الشرقية والشمالية

مناطق التأثير من الدرجة الثانية

أبوظبي

أم الأشطا، أم ليله، الحمراء، الختم، الخزنة، الرويس، السلع، الطف الغربي، الغويفات، الفايه، الفقع، الهدوانية، الوهيده، بدع المطاوعة، بدع بنت سعود، بينونة، براكة، جبل الظنة، جنوب أبو حريبة، جنوب الشناين، جنوب الوقن، جنوب رزين، جنوب شرق عصب، جنوب شرق مشيرف، جنوب غرب حبشان، جنوب غرب مشيرف، جنوب غياثي، حفار، راس غميس، راس مشيرب، رملة سويحان، سويحان، شرق الزراف، شرق السوت، شرق بوحصا, شرق سبخة بطي، شمال أبو حريبة، شمال الوقن، شمال رزين، شمال شرق أبو قرين شمال شرق عصب، شمال شرق مشيرف، شمال غرب أبو قرين، شمال غرب القوع، شمال غرب حبشان، شمال غرب مشيرف، شمال غياثي، صير بني ياس، عدله, عشيش غرب الزراف، غرب السوت، غرب سبخة بطي، قرين العيش، مدينة الرياض، مطار العين، مليسه، ناهل، نقا الذيب، يوالغدر.

دبي

أم نهد، العشوش، العوير، الفقع، الليان، الورقاء، حفير، رأس الخور، رماح، سيح الدحل، سيح شعيله، قريطيسه، لهباب مرقب، مقطرة، ند الشبا، وادي الصفا، ورسان، يراح.

الشارقة:

ابن رشيد، الرحمانية، الرفيعة، السديرة، السعدية، السيوح، خضيرة، لعويضد، نزوى

أم القيوين

الرويضة، اللبسة، النبغة، حزيوة، كابر

الفجيرة

ثوبان

رأس الخيمة

كدرا

عجمان

المنامة

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