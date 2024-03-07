"المركزي": ارتفاع عدد موظفي البنوك في الدولة إلى 38.173 موظفا بنهاية 2023

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2022.

وأوضح المصرف في النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 38 ألفا و173 موظفا في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 6.54% أو ما يعادل 2343 موظفا جديدا.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 30 ألفا و863 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 7.4% أو ما يعادل 2126 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية 2022.

فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 7 آلاف و310 موظفين بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.06% أو ما يوازي 217 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 آلاف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.

في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية العام الماضي، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.. ووصل عدد فروع البنوك إلى 561 فرعاً في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 489 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

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