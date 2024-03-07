الإمارات ومصر تنفذان رابع عملية إسقاط للمساعدات على شمال قطاع غزة

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قامت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بتنفيذ رابع عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية، على شمال قطاع غزة، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تم تنفيذ عملية الاسقاط الرابعة بواسطة طواقم مشتركة من البلدين، عبر طائرات بحمولة 53 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 169 طناً.



تأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله).

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجه الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، مؤكدين أن "طيور الخير" قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

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