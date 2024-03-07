شرطة دبي تعلن أماكن مدافعها "الثابتة والرّحال" خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع "رّحال واحد" يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة على مستوى الإمارة.

وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وسعادة اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجسيتي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الادارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والمقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، وحامد بن كرم، مدير أول البرامج بقناة سما دبي بالإضافة إلى آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين من مؤسسة دبي للإعلام مدينة إكسبو

وأعلن اللواء عبدالله علي الغيثي، انتهاء القيادة العامة لشرطة دبي من تجهيز مدافع الإفطار كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب، مؤكداً حرص شرطة دبي على الحفاظ على هذه الأجواء الرمضانية الدينية التي تُميز مجتمع دولة الإمارات، منذ الإعلان عن رؤية الهلال وصولاً إلى عيد الفطر السعيد.

وأشار اللواء الغيثي إلى تشكيل شرطة دبي لطاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم إلى "مدافع ثابتة" في 7 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في "مدينة إكسبو دبي"، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة "أب تاون" مردف، والفيستيفال سيتي، إلى جانب "نُزل حتا".

وقال إن المدفع الرئيسي الذي سيكون للمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، يأتي في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي.

مناطق المدفع الرحال

وحول المناطق الـ13 التي سيزورها المدفع الرّحال، بين اللواء الغيثي أن المدفع سيتواجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، وسيبدأ مسار رحلة المدافع مع بداية شهر رمضان من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة ثم ندالشبا ممشى الغاف ثم مجلس ام سقيم، ثم حديقة زعبيل ثم ندالشبا ممشى الغاف، ثم دبي كريك هاربر ثم حتا ثم ندالشبا ممشى الغاف، ثم مجلس الخوانيج، ثم فيستيفال سيتي، ثم ندالشبا ممشى الغاف ، وختاما مركز دبي المالي.

إحياء التقاليد

إلى ذلك أكد سعادة اللواء علي غانم، أن شرطة دبي تولي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن فعاليات إطلاق المدفع تُنقل عبر تلفزيون دبي خلال فترة الإفطار في بث مباشر، وتساهم دائماً في تعزيز الأجواء الروحانية والقيم المجتمعية والتلاحم والترابط الأسري ضمن العادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل، مباركاً الشهر الفضيل لكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية.

بينما قالت آمنة أبو الهول: يسعدنا أن نتواجد هنا اليوم مع شركائنا من شرطة دبي ومؤسسة دبي للاعلام للحديث عن "حيّ رمضان" في نسخته الثانية، والذي يحتفي بالأصالة والتراث الإماراتيين ويمنح الزوار فرصة عيش الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم.

تحتضن الدورة الثانية لـ حي رمضان فعاليات للجميع، ليكون الحي وجهة رحبة تجمع العائلة والأصدقاء أثناء الصوم وعند الإفطار وحتى السحور.

بدوره، قال المقدم عبدالله طارش العميمي، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت رؤية الهلال، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان وذلك باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً تزامناً مع آذان المغرب.

وقال إن شرطة دبي ستستخدم في فعاليات مدفع رمضان مدفعين "فرنسيين قديمين"، يعتبران من المدافع التراثية، وقد استخدما في ستينيات القرن المنصرم، وسيستخدمان هذا العام بعد استخدامهما في رمضان العام الماضي، داعياً أفراد المجتمع لزيارة أماكن المدافع والاستمتاع بالأجواء الرمضانية والدينية.

وأشار إلى أن المدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه، وتصل قوة صوت دوي المدفع من نوع (25 رطلاً) إلى 170 ديسيبل (وحدة قياس الصوت)، ويصل مداه إلى 10 كيلومتر.

من جانبه تحدث حامد بن كرم، مدير أول البرامج بقناة سما دبي عن تجربة تفاعلية يعيشها مشاهدي قناة سما دبي مع مدفع الرحال إلى فعاليات مصاحبة للمدفع بمرافقة شخصيات شعبية الكرتون وكرنفال المندوس إلى جانب عدد من الفعاليات الشيقة للأطفال .

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