بدعم من الإمارات.. الفارس الشهم3 يواصل تقديم آلاف الوجبات للنازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

المصدر: البيان

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بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة، يواصل الفارس الشهم3 تقديم آلاف الوجبات الغذائية للعائلات النازحة في مراكز الإيواء بقطاع غزة، ضمن مشروع "تكيات الخير".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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