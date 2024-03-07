توقعات الحالة الجوية في الإمارات من ليل الخميس إلى يوم الإثنين

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تزداد السحب تدريجياً على المناطق الجنوبية والغربية في الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من آخر ليل اليوم الخميس إلى بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.



وأكد المركز في تدوينة على حسابه على منصة إكس أن (ذروة الحالة) ستكون من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت حيث يستمر تزايد السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد وسقوط البرد مع رياح قوية.



وقال إن فرصة سقوط الأمطار تستمر من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت خاصة على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة ومن مساء الأحد تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، بينما يوم الإثنين لا توجد أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباح الإثنين.

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