مناقشة بدء استخدام المركبات ذاتية القيادة والقوانين المنظمة

المصدر: دبي - البيان

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ناقش المشاركون في القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة المنعقدة في دبي، بدء استخدام المركبات ذاتية القيادة، واللوائح وقوانين المرور ذات الصلة.

إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز العمليات الشرطية والسلامة على الطرق، واستعرضوا آليات مكافحة غسل الأموال، والدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الاحتيال والجريمة في صناعة الأصول الافتراضية.

وواصلت القمة عقد مؤتمراتها وجلساتها وورش عملها، في فعاليات اليوم الثاني من انطلاق أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، وتحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وبمشاركة أكثر من 65 دولة، وما يفوق 70 من القادة الأمنيين، وأكثر من 170 مُتحدثاً.

وناقش قادة الشرطة والخبراء والمُختصون سبل دعم العمليات الشرطية والأمنية بالاستناد إلى الطائرات المُسيرة، وأبرز الأدوات والمُمكنات الداعمة للسلامة المرورية وضبط أمن الطرق، واستشراف مستقبل التنقل، وآليات الحد من الجرائم، ومكافحة الجرائم السيبرانية بمختلف صورها، وسبل تعزيز التعاون المُشترك وتبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات.

وقال جان فيليب كوس، نائب الرئيس الأول للفعاليات في شركة دي إم جي إيفنتس: «تعد القمة الشرطية العالمية 2024 حدثاً رئيساً في قطاع الأمن العالمي، فتعمل كمنصة فريدة لجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤيتهم وأفضل الممارسات وعرض بعض التقنيات والأنظمة التي ستُحدث ثورة في مجال إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ما يعزز مكانة القمة وفعاليتها وتأثيرها».

شهد اليوم الثاني انطلاق أعمال مؤتمر «الطائرات المسيرة»، الهادف إلى تسليط الضوء على دور هذه الطائرات في تشكيل قوات الشرطة وتعزيز عملياتها ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين السلامة العامة، ودعم العمليات الشرطية في مجال الاستجابة للحالات الطارئة ومهام الإنقاذ.

وتحدث النقيب المهندس محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات المسيرة في شرطة دبي، عن الجيل القادم من تقنية الاستجابة السريعة في العمل الشرطي.

كما شهد ثاني أيام القمة، انطلاق أعمال مؤتمر «التنقل في المستقبل والسلامة المرورية»، وناقش الخبراء والمختصون الوضع الحالي في ظل الرؤية العالمية للسلامة على الطرق، والدور الحيوي لقوات الشرطة في تحقيق الرؤية العالمية للسلامة على الطرق، وتعزيز سلوكيات القيادة الآمنة، وزيادة الوعي بالسلامة على الطرق.

كما ناقشوا بدء استخدام المركبات ذاتية القيادة، واللوائح وقوانين المرور ذات الصلة بها، وما أسفر عن ظهورها من تغييرات كبيرة في اللوائح والقوانين المرورية لاستيعاب التحديات والفرص الفريدة التي توفرها التكنولوجيا ذاتية القيادة، وما يجب تطويره في الأطر القانونية والتنظيمية لضمان السلامة والمسؤولية والتكامل الفعال مع المركبات التقليدية.

وفي محور الأصول الافتراضية، استعرض المختصون الاستراتيجيات الذكية في محاربة قراصنة العملات المشفرة، وسبل تتبع العملات في العصر الرقمي، ولا سيما العملات المشفرة، والتحديات والفرص الفريدة لجهات إنفاذ القانون المكلفة بحفظ السلامة العامة ومنع الجرائم المالية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، وما تواجهه من فرص وتحديات ونقاط ضعف.

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