شرطة دبي تستعرض منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار، أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، التي تعد من أحدث التقنيات الأمنية وأكثرها تقدماً وفاعلية، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة من أجل أمن المجتمع، والتصدي بكل حزم للجريمة بكل أشكالها، والاستفادة منها في إنجاح نهجها الاستباقي لمنع الجريمة قبل وقوعها.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال القمة عن نتائج أداء منظومة الطائرات بدون طيار، الدرون بوكس، «Drone Box»، التي تتضمن منصات لإطلاق الطائرات المسيرة، وإسهامها في خفض معدلات زمن الاستجابة للحالات الطارئة بمعدل زمني دقيقة و13 ثانية من إجمالي 2,679 بلاغاً.

ومن المخطط أن تصل نسبة التغطية الأمنية لهذه المنظومة في المناطق الحضرية لإمارة دبي إلى %50 خلال منتصف هذا العام، لتصبح القيادة العامة لشرطة دبي من أوائل الأجهزة الشرطية التي تطبق هذه المنظومة.

وتعد شرطة دبي من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة الدرون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ drone box، البالغ عددها 6 منصات إطلاق مؤتمتة، تهدف للاستجابة للبلاغات.

وبيّن النقيب مهندس محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات المسيرة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تمتلك أحدث طائرات «الدرون»، التي تقدم دعماً للعمليات الميدانية الشرطية وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها كاميرات التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار و التواصل مع مركز القيادة والسيطرة.

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