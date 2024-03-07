تدشين الربط الإلكتروني بين شرطة دبي و«خدمات الإسعاف» لنقل المصابين

المصدر: دبي ـ البيان

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دشنت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشروع الربط الإلكتروني بينهما، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين عبر تكامل وترابط البيانات والمعلومات في عملية نقل المصابين، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد تدشين المشروع، عبدالرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية في دبي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعبدالرحمن حارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، والمقدم الدكتور مشعل الزرعوني مدير المشروع، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وثمن معالي الفريق المري جهود فريق الربط الإلكتروني في أتمتة الإجراءات الخاصة في نقل المصابين جراء الحوادث المرورية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تنمية وتعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وذلك من خلال التكامل بين الدوائر الحكومية بما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين في هذا المجال، وبما يضمن تقديم خدمات متميزة ضمن إطار أمني تقني موحد.

وتوجه معالي الفريق المري بالتقدير لجهود القائمين على إنجاز وإنجاح العمليات التقنية للربط بين الجهتين، ليكون هذا التدشين استمرارية للتواصل الفعال والشراكة بين الجانبين.

من جانبه، قال مشعل جلفار إن تدشين مشروع الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين من خلال ربط البيانات والاستفادة من الخبرات والبرامج ذات الصلة في عمليات نقل المصابين، ولضمان تقديم أفضل الخدمات المتكاملة للجمهور تماشياً مع متطلبات العصر وسرعة الأداء.

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