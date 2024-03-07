محمد الشرقي يوجه بتوظيف الفنون في دعم الصناعات الإبداعية

المصدر: الفجيرة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة للعام 2024.

واطلع سموه خلال الاجتماع على إنجازات الأكاديمية خلال عام 2023، وخططها وبرامجها التدريبية للعام الحالي، كما اطلع سموه على برنامج الأنشطة الفنية للأكاديمية ومشاريعها الثقافية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد سموه دور الفنون في دعم قطاع الثقافة وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات، منوهاً باهتمام حكومة الفجيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة فهم جوهر الفنون وتعزيز دورها في نهضة المجتمعات ورفع وعي أفرادها تجاه قيم الخير والتعايش والسلام.

ووجه سموه بتوظيف الفنون بكل أشكالها وأدواتها في سبيل دعم الثقافة، وتطوير مجال الصناعات الإبداعية في الدولة، واستقطاب الفنانين والموهوبين من دول العالم لتكون الفجيرة وجهة عالمية لأهم صناع الفن والمهتمين به، ومنصة لتقدير الإبداع والمبدعين.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للدائرة وخطة العمل التشغيلية، ونتائج التعاون ومبادرات الشراكة بين الدائرة والبرنامج الوطني «نافس».

كما جرى خلال اللقاء عرض نسب التوطين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة وعملية تفعيل دور التعيينات التي تعمل عليها الدائرة ضمن شراكاتها مع مختلف القطاعات داخل الإمارة وخارجها.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة ضرورة تمكين الكوادر البشرية وفق معايير متقدمة تسهم في تطوير الأداء وتقديم الخدمات في منظومة العمل الحكومي، وتفعيل الشراكات المؤسسية مع مختلف القطاعات التي تخدم تطور الدائرة وتحقق أهدافها.

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