تحديث بيانات 7 آلاف مزرعة مستحقة لدعم الكهرباء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ«البيان»، أن الهيئة تحرص على توفير الدعم الكامل للقطاع الزراعي باعتباره أهم القطاعات المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث عملت الشركة على التنفيذ الفوري للمكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تم الإعلان عنها أواخر نوفمبر الماضي، ووفقاً لها تم توسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المخصص لأصحاب المزارع، ليشمل جميع أصحاب المزارع من مواطني الدولة.

وذلك من خلال المواءمة السريعة للعمليات والإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الدعم وفق شروطه، بما في ذلك تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتعاملين وتقديم طلبات تطبيق برنامج الدعم على المزارع المؤهلة لتطبيقها، لافتاً إلى أن هناك 7 آلاف من المزارع من أصل 9 آلاف مزرعة أصحابها حدثوا بياناتهم.

وتابع: من خلال هذا الدعم سيتم تغطية التكلفة الفعلية لخدمات الكهرباء على الشركة على أساس رسوم الاستهلاك المدعومة التي سيتم تحصيلها فعلياً من المزرعة، وتبلغ 7.5 فلوس فقط لكل كيلوواط ساعة، حيث تتراوح التكلفة الفعلية حسب ما كان معمولاً به قبل تطبيق المكرمة، ما بين 28 و33 فلساً لكل كيلوواط ساعة، لذلك سيلاحظ المزارعون فرقاً كبيراً في قيمة فاتورة الكهرباء نتيجة النسبة الكبيرة للتكلفة المدعومة والتي تصل إلى نحو 75 % من التكلفة الفعلية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بأن من صور الدعم الأخرى التي قدمتها الشركة لفئة المزارعين في وقت سابق، تطبيق تعرفة جديدة مخفضة لخدمات المياه بداية العام 2022، تم بموجبها اعتماد تعرفة استهلاك لا تزيد على 1.5 فلس للجالون عند استهلاك ما يصل إلى 600 ألف جالون شهرياً، و2 فلس للجالون إذا ما زاد الاستهلاك على ذلك وحتى مليون ونصف المليون جالون شهرياً، و2.5 فلس للجالون إذا ما زاد الاستهلاك على ذلك، في حين أن التعرفة القديمة كانت 2 فلس للجالون عند استهلاك ما يصل إلى 10 آلاف جالون فقط شهرياً، و3 فلوس للجالون إذا تجاوز حد الاستهلاك ذلك.

وأوضح أن عدد المزارع التي قام أصحابها بتحديث بياناتهم من أجل الاستفادة من برنامج دعم الكهرباء المخصص لهم وصل إلى 7 آلاف مزرعة من أصل 9 آلاف مستحقة للدعم، فيما لا تزال الشركة من خلال مراكزها وفرق عملها، تعمل على التواصل مع بقية المزارع لضمان استفادتهم من المكرمة.

لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه شركة الاتحاد للماء والكهرباء إلى المزارعين هو دعم كامل مدفوع برغبتها في الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي.

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