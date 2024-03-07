«كهرباء دبي» تكرم 266 موظفاً متميزاً بجوائز «نجوم ديوا»

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 266 موظفاً من موظفي الهيئة فازوا بجوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز لعام 2023.

وذلك تقديراً لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات مهمة والحفاظ على مكانتها الريادية في مختلف المجالات.

حضر حفل التكريم، الذي تم تنظيمه في فندق بلازو فيرساتشي في دبي، النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس وعدد من المسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي. وتم تكريم الموظفين في فئات التميز الوظيفي (10 فئات)، والتميز الإداري (5 فئات)، والتميز المؤسسي (3 فئات)، وأفضل موصل كابلات.

كما تضمن الحفل تكريمات خاصة لـ«سفراء الرشاقة»، و«سفراء الامتثال»، و«سفراء الحوكمة»، و«سفراء الابتكار»، و«فريق عمل اللجنة العليا للتشريعات»، و«أفضل مجتمع للممارسة للعام 2023»، وفريق عمل مبادرة «شركاء الريادة».

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أشاد معالي سعيد الطاير بالموظفين المميزين وبدورهم وإسهاماتهم الفاعلة في إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تعد اليوم مرجعاً عالمياً في التميز وتبني أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية في قطاعي الطاقة والمياه، بفضل رؤية وتوجيهات رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأضاف معالي الطاير: «يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «لقد قطعنا أشواطاً ناجحة من التميز التي شهد لنا العالم بها، وتصدرت دولتنا الصفوف الأولى وتبوأت مواقع متقدمة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية، اليوم نريد أن نبني على هذا الإنجاز لننتقل إلى مرحلة جديدة في العمل عنوانها التميز القائم على النتائج».

ونفخر بإسهامات هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابع معاليه: «في عام 2023، جاءت الهيئة، وفق دراسة أجراها استشاري عالمي متخصص، في المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، بما في ذلك خفض نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء إلى 2.0 %، والفاقد في شبكة المياه إلى 4.6 %، ومتوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً إلى 1.06 دقيقة، وهذه النتائج هي الأقل على مستوى العالم».

وأضاف: «في العام الماضي، حصدت الهيئة 23 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الهيئة بين عامي 2015 و2023 إلى 433 جائزة مرموقة، كما استضافت الهيئة أكثر من 100 شركة ومؤسسة من جميع أنحاء العالم خلال عام 2023، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي تعتمدها الهيئة في مختلف جوانب العمل.

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