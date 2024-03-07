نيابة دبي تعرف بدورها في «الجمعية الدولية»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت النيابة العامة في دبي محاضرة تعريفية لأعضاء النيابة الجدد عن عضويتها في «الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة» قدمها المستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام بنيابة ديرة، نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة للشرق الأوسط، بهدف إكسابهم المعلومات والخبرات اللازمة بأهمية عضوية النيابة في الجمعية ودورها في تعزيز سيادة القانون.

واستعرض المستشار محمد حسن عبدالرحيم، نبذة عن انضمام النيابة العامة للجمعية في عام 2008 وحتى اليوم ومدى التزامها بالمسؤولية المهنية والشفافية والحياد والتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما تطرق لأهمية الجمعية الدولية في جمع أعضاء النيابة العامة والمتخصصين ورؤساء أجهزة النيابة العامة للتواصل والتعاون وتبادل أفضل الممارسات من خلال المؤتمرات الإقليمية والسنوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز