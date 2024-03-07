71 وحدة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير بالربع الأول من 2024 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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أكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، أنه يجري التخطيط لإطلاق 47 وحدة جديدة من وحدات تجميع الموارد القابلة لإعادة التدوير ليصل إجمالي عددها إلى 71 وحدة في الربع الأول من العام الجاري، في حين يبلغ العدد الحالي 24 وحدة، إذ تم إضافة 4 وحدات، 2 منها في فبراير و2 في يناير 2024.

وأوضح أن حجم النفايات التي تم التعامل معها خلال عام 2023 بلغ 123023 كجم وفي يناير من العام الجاري بلغ حجم النفايات 8612 كجم، في حين بلغ حجم مخلفات الهدم والبناء 4,853.89 طناً.

يأتي ذلك في إطار دعم أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وإشراك أفراد المجتمع بكل فئاته للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

وأكد الظاهري أن مجموعة «تدوير» حرصت على إضفاء خصائص وميزات جديدة وحديثة وفعالة على المناجم الجديدة في الشكل والمضمون والتصاميم، وتحظى تلك المناجم بأهمية كبيرة باعتبارها واجهة أساسية يتم من خلالها تحديد كافة أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير.

وتابع: صُمِّمَت مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير للتعامل مع 16 نوعاً من النفايات، هي النفايات الإلكترونية الصغيرة والكبيرة، الأدوية منتهية الصلاحية، الزجاج الشفّاف، الزجاج الملوَّن، العبوات المصنوعة من الألمنيوم، الزجاجات البلاستيكية، المواد الحديدية، زيت الطعام المستخدَم، المطاط، الخشب، القماش، الورق، الكرتون، النفايات المنزلية الخطيرة، والبطاريات المستهلَكة.

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