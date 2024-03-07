خطط شاملة للرقابة على أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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استعدت الجهات المختصة لقرب حلول شهر رمضان المبارك بخطط شاملة للرقابة على الأسواق وتجنب ارتفاع الأسعار، لضمان حقوق المستهلك في الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع، وفق أفضل المعايير العالمية.

وتفصيلاً، عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية بمقرها في دبي أمس، استعرضت خلالها خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة خلال رمضان وضمان حماية حقوق المستهلك.

وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، «عقدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة العام الماضي، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين».

وأوضح الشامسي أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية .

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ50 %.

وأشار إلى أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات في رمضان وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25 % و75 %، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى نحو 40 % على السلع الأساسية، و70 % على السلع الموسمية، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع عن ارتفاع في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75 %.

ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال يناير وفبراير لعام 2024 بلغ 620 جولة.

وأشار إلى الدور الإيجابي للمستهلك كشريك في الرقابة، عبر التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد أو الجهات المختصة لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة، من خلال الرقم «8001222».

حملات رقابية

من جهة أخرى كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية، حيث شملت الحملات كافة أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، والمطاعم والفنادق، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن الحملات الرقابية والتفتيشية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع تخصيص فرق للرقابة والتفتيش على الخيم الرمضانية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.

وتركز الحملات التي تنفذها بلدية دبي على التأكد من التزام كافة القطاعات بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المتعلقة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، ومدى سلامة ونظافة أماكن تخزين وتحضير الأطعمة وطرق طهيها وحفظها الحراري.

إضافةً إلى التأكد من التزام العاملين بتلك المنشآت بمعايير النظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

الصحة العامة

ونفذت بلدية دبي حملة تجربة آمنة وشاملة مع مقاصب دبي، للحث على الذبح داخل المقصب ودوره في الحد من تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة.

كما أجرت تعديلات على أوقات عمل مقاصب القوز، الليسيلي، القصيص، وحتا خلال شهر رمضان، لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً من السبت حتى الخميس، أما يوم الجمعة فسيكون العمل فيها بين الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ثم من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 4 عصراً.

جولات تفتيشية

من جهتها بدأت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، جولات تفتيشية وحملات توعوية ولقاءات مع التجار والمستهلكين قبل حلول رمضان ، للتأكد من جاهزية واستعداد الأسواق لتلبية ارتفاع الطلب المتوقع وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة خلال هذه الفترة من العام.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي للمؤسسة : تحرص المؤسسة على توعية المستهلكين والتجار على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع، إذ تتسم هذه الفترة من العام بخصوصيتها نظراً للنشاط الاقتصادي المتزايد الذي تشهده الأسواق. وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتنفيذ حملات توعوية حول حقوق وواجبات التجار والمستهلكين.

وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، انطلقت جولات المؤسسة الميدانية في أسواق مختلفة ضمن دبي منذ الشهر الماضي.

حيث قام فريق العمل بعقد لقاءات مع التجار لتشجيعهم على الالتزام بالأسعار المحددة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أهمية تقديم إيصالات الشراء للمستهلكين، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم والوسائل التي يمكن أن يستخدموها في حال واجهتهم أي عوائق أو صعوبات مع أصحاب المتاجر وكيفية تقديم الشكاوى.

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