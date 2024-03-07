الاتحاد النسائي العام ينظم جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم «الاتحاد النسائي العام» بمقره جلسة حوارية حول «إلهام الإدماج لبناء عالم سلمي مستدام» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2024.

ويأتي موضوع الجلسة الحوارية تماشياً مع الشعار الذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي لعام 2024 «إلهام الإدماج» والذي يعني إلهام إدماج المرأة أو دمجها، إذ عندما يتم إلهام الآخرين لفهم وتقدير إدراج المرأة، يتم بناء عالم أفضل، وعندما يتم إلهام النساء أنفسهن ليتم دمجهن، يتم خلق شعور بالانتماء والأهمية والتمكين، وبالتالي فإن هذا بدوره يسهم في تشجيع العمل الجماعي لبناء عالم أكثر شمولاً للمرأة.

وافتتحت فعاليات اليوم بكلمة للشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في وزارة الخارجية التي قالت إن الاحتفال في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على ما أنجزنا في الماضي وما ينتظرنا من طموح وأهداف مستقبلية.

وأضافت أن اليوم العالمي للمرأة هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه المرأة الإماراتية تحقق الإنجاز تلو الإنجاز وتسهم في نهضة بلادنا بعلمها وفكرها وعطائها.. فنحن نمضي بثقة وتصميم وإرادة وتخطيط في نهضة بلادنا وتحقيق تمكين وإدماج النساء فعلاً لا قولاً وبطموح لا تحده حدود حتى صارت المرأة شريكاً أساسياً في التنمية.

وذكرت أن الوالد المؤسس لبلادنا الحبيبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أدرك عظمة ومكانة المرأة التي أوصى بها ديننا الحنيف، وعاداتنا العربية الأصيلة لذا عمل على أن تصل المرأة إلى مكانتها المعهودة، وأن تلعب الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع والدفع بعجلة التقدم والرقي.

وأشارت إلى أن توجهات القيادة لرشيدة تأتي لتجدد تأكيد أهمية الدور التنموي المطلوب من المرأة، في ظل خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق رؤية 2071 في الخمسينية الثانية من عمر دولتنا الفتية وقالت: «سيحفظ تاريخ بلادنا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ما لعبته من دور رئيس في تعزيز دور المرأة وترجمة رؤى القيادة الرشيدة.

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