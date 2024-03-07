«نداء» تعزز قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، في فعاليات معرض العمل التطوعي الذي نظمته كليات التقنية العليا تحت شعار «التطوع: استدامة العطاء والسعادة»، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التّطوّع وغرسها في نفوس الطلبة وتسليط الضوء على أهمية الأنشطة التطوعية في تعزيز التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وشارك ممثلو «نداء» خلال الفعالية التي عقدت، أول من أمس، في مقر كلية دبي للطالبات – النهدة 2، في مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل التفاعلية التي تركزت حول أهمية العمل التطوعي ومفهومه وقيمه التي تسهم في نشر السعادة بين الأفراد في المجتمع. وسلّط ممثلو المؤسسة الضوء على الفرص التطوعية التي توفرها «نداء» والتي يمكن للطلبة الانخراط فيها والمساهمة بدور مهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة على المستوى الوطني.

وأعلنت «نداء» خلال فعاليات المعرض عن توفير مجموعة من الفرص التطوعية لطالبات كليات التقنية العليا عبر مجالات وأقسام متعددة، وذلك تأكيداً على التزام المؤسسة بتعزيز الفرص التطوعية وتطوير مهارات الطالبات وخبراتهن العملية.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «نحرص على المشاركة الدائمة في المعارض والمبادرات التي تسهم في تكريس العمل التطوعي وتشجيع مختلف فئات وأفراد المجتمع على المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة المجتمعية وتعزيزها.

وذلك بما ينسجم مع رؤيتنا لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية. ويسرنا المشاركة في معرض العمل التطوعي الذي تنظمه كليات التقنية العليا بدبي، والذي يشكل فرصة مثالية لنا لتعريف الطالبات بالفرص التطوعية في المؤسسة، والمساهمة في تطوير خبراتهن من خلال رفدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة التي يمكن أن تساعدهن في مستقبلهن المهني».

وتم خلال فعاليات المعرض، تكريم مؤسسة «نداء» بجائزة «دعم العمل التطوعي» تقديراً لجهودها ومبادراتها وحرصها المستمر على المشاركة الفعالة في المبادرات والأنشطة التطوعية وذلك بحضور الدكتور يحيى الأنصاري ـ المدير التنفيذي لكليات دبي.

وتنبع أهمية مشاركة «نداء» في معرض العمل التطوعي من كونه يوفر منصة متميزة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطالبات والمؤسسات الحكومية في دبي، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز المسارات المهنية للطالبات ودعم أهداف الأجندة الاستراتيجية لحكومة الإمارات.

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