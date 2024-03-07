مركز «نموذج دبي» يعلن قائمة الجهات المرشحة للفوز بـ«راية حمدان»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترشح سبع جهات حكومية في دبي ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية».

وذلك بعد اكتمال التقييم لجهود الجهات المشاركة في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خدمات عالمية المستوى محققة بذلك رؤية «خدمات 360»، بما يرسخ مكانة دبي في مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية.

وضمت قائمة الجهات الحكومية المرشحة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بعد تقييم شامل وتأهل مستحق كلاً من: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

دبي نموذجاً

وبهذه المناسبة، أكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أن المركز يواصل إسهامه في ترسيخ ريادة دبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، عبر تطبيق سياسة خدمات 360 التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لدبي لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع ولإسعاد كل من يقطن على أرضها.

وقالت السويدي: «يتعاون مركز نموذج دبي بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لتفعيل سياسة خدمات 360 وإنجاح تطبيقها على مختلف المستويات لما فيه استمرار تطوير وتحسين الخدمات الحكومية والابتكار فيها انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في خدمة الناس وإسعادهم».

وأضافت: «ومنذ إطلاق السياسة التي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، شهدنا جهوداً حثيثة من جميع الجهات الحكومية التي حققت مستويات عالية للارتقاء بالخدمات، ويسعدنا اليوم أن نرى ثمار هذه الجهود بتأهل الجهات للمنافسة للحصول على راية حمدان، فقد أظهرت تميزاً وريادة في نهجها وجهودها لتقديم خدمات حكومية ريادية ومبدعة، توفر القيمة المضافة للمتعاملين وتحقق أعلى المستويات من الأثر المنشود في المجتمع».

معايير شاملة

وتم اختيار الجهات السبع بعد تقييم شامل وقياس جهود جميع الجهات الحكومية في تطوير خدماتها سعياً لتحقيق مستهدفات خدمات 360 التي ترسم ملامح الخدمات الحكومية لتكون خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية تلبية لتوقعات المتعاملين، وارتقاءً بالكفاءة الحكومية، وذلك من قبل خبراء دوليين في مجال الخدمات والابتكار استناداً إلى خمسة محاور أساسية وهي: النتائج والأثر المحقق، والعمل بنهج الحكومة الواحدة، والإبداع والابتكار، وثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.

وركّزت معايير تقييم النتائج والأثر على المستوى الذي تحققه الجهة استناداً إلى مستهدفات سياسة خدمات 360 ونتائج تحسين الخدمات، فيما سلطت معايير تقييم الإبداع والابتكار الضوء على المبادرات والجهود المبتكرة والإضافية التي قامت بها الجهة لدعم تطبيق سياسة خدمات 360 ومستهدفاتها، أما معايير نهج الحكومة الواحدة فتركز على مستوى التعاون بين الجهة والشركاء من جهات حكومية أخرى وقياس مدى تحقيق مستهدفات التكامل ورأي الشركاء.

بينما تتضمن معايير «ثقافة الخدمة» التركيز على الجهد الذي تبذله الجهة داخلياً في نشر مبادئ خدمات 360 وتطبيق المنهجيات المعتمدة على مستوى الحكومة، ومن ذلك تصميم الخدمات وإشراك المتعاملين، وتطبيق الأنظمة والمنهجيات المقدمة من قبل مركز نموذج دبي.

ومدى مشاركة نجوم تقديم الخدمة، والنجاح في التواصل الفعال مع المتعاملين والتعريف بالتحسينات على الخدمة، أما معايير تقييم استدامة النتائج فتستند إلى استدامة النتائج الحالية لتحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، ومدى قدرة الجهة مستقبلاً على استدامة النتائج التي حققتها، ومن ثم تطويرها وتوسيعها.

آراء المتعاملين

وتنتقل الجهات المرشحة إلى مرحلة مشاركة المتعاملين آراءهم في جهود هذه الجهات وريادتها في فهم احتياجاتهم وتلبيتها ومواكبة تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، وستقوم الجهات المرشحة على مدى الأسابيع المقبلة بتعريف المتعاملين بخدماتها التي عملت على تطويرها، وإرسال استبانات مستقلة ومركزية للمتعاملين ليقوموا بدورهم بتقييم الجهات.

للتمكن من اختيار الجهة الحكومية التي سيتم تكريمها وتتويجها لاحقاً براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية الذي يحفز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تحسين جودة الخدمات والتطوير والتحسين المستمرين لها، بما يكرّس مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

ويشتمل برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية على محاور مركزية لتوفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات الحكومية، وتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال.

وتستفيد سياسة خدمات 360 من المسار التطويري المستمر لبرنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في تحقيق مستهدفات طموحة، مثل الوصول إلى 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات من دون الحضور الشخصي للمتعامل، بما يسهم في تحقيق وفور مالية تصل إلى مليار درهم حتى سنة 2025 وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً.

الجهات الحكومية المرشحة:

• الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي

• هيئة كهرباء ومياه دبي

• بلدية دبي

• النيابة العامة

• القيادة العامة لشرطة دبي

• هيئة الطرق والمواصلات

• مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

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