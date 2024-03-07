«وطني الإمارات» توقع مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للدراسات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مؤسسة وطني الإمارات»، وهي مؤسسة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها لدى الشباب والناشئة وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة، عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث.

وقع المذكرة كل من ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من كلا الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز البحث العلمي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف المعلنة للطرفين التي تتضمن دعم وإجراء الأبحاث الأصيلة والمفيدة بناءً على الأدلة والوقائع، وتوظيفها في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «يعد توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة بحثية رائدة مثل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في بناء الشراكات الفاعلة في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات في شتى المجالات.

وقال الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث: إن توقيع هذه المذكرة مع مؤسسة وطني الإمارات يمثل فرصة جديدة لتعزيز التعاون البحثي بين المركز والمؤسسة في مجالات الاهتمام المشترك، ما سيسهم بشكل فعّال في تطوير وتعزيز فهمنا المشترك للتحديات التي تواجه مجتمعنا.

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