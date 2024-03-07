تعاون بين «أوقاف دبي» وجمعية النور لخدمة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، تعاونها مع جمعية النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك بهدف توفير نقل آمن لمنتسبي الجمعية من أصحاب الهمم.

واستقبل خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وفداً من أوقاف دبي برئاسة عمر جمعة المازمي مدير إدارة الوقف، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور رامي بكساني وإيان فيرسيرفيس عضوا مجلس إدارة جمعية النور، ومن «أوقاف دبي» عمر جمعة المازمي مدير إدارة الوقف. وناقش اللقاء فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة الجمعية في خدمة وتمكين أصحاب الهمم، وخلال الاجتماع أسهمت «أوقاف دبي» في تقديم الدعم اللازم لتوفير الحافلة المخصصة والمزودة بالتقنيات الحديثة المناسبة لتسهيل نقل أصحاب الهمم بسهولة وأمان خلال تنقلهم للمشاركة في الفعاليات والتوجه إلى مواقع التدريب والتأهيل، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التنقل في الحافلة على مدار اليوم 36 طالباً وطالبة.

وأكد عمر جمعة المازمي مدير إدارة الوقف، أن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع من أولويات عمل «أوقاف دبي»، وتحرص المؤسسة على إبرام الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات التي من شأنها تقديم الرعاية والتدريب لهذه الفئة بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

من جانبه قال خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور: لدينا وبكل فخر 210 طلاب من 31 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 4 و35 عاماً، ونطمح إلى استقبال المزيد في المستقبل.

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