عبدالله بن سالم يشهد افتتاح مؤتمر النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، افتتاح مؤتمر «النظرية والممارسة في التربية الرياضية»، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً.

وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم. ويعد المؤتمر بمثابة رحلة اكتشاف وتعاون بين نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين وفق أفضل الممارسات العالمية، ويقام بشراكة علمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا – تشيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة مادة مصورة تناولت جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في تعزيز التربية الرياضية المعدلة، وأهم البرامج المقدمة لأصحاب الهمم التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للأطفال من خلال الكوادر البشرية التدريبية المؤهلة للتعامل مع حالات الإعاقة، وكرّم سموه الشركاء العلميين والرعاة والداعمين للمؤتمر.

كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على منطقة الفعاليات المصاحبة التي شهدت تطبيقاً عملياً من الأطفال منتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للألعاب والجهود التي يقومون بها لتنمية المهارات لديهم والتحكم والسيطرة بالأدوات، ما يعزز من الثقة بالنفس ويحسن السلوك لديهم.

وقالت منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «نسلط الضوء في مؤتمرنا على قضية تلامس شريحة مهمة من المجتمع، وبدورها دعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نخبة من أهم الاختصاصيين والعاملين في مجال التربية الرياضية المعدلة، كي نستفيد جميعاً من الخبرات». من جانبها، قالت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم: «إن من أبرز أهداف المؤتمر الخاص بالتربية الرياضية المعدلة هو توفير بيئة تعليمية تناسب جميع الطلبة، وهذا ما ينعكس من خلال التعاون بين الجهات الحكومية».

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