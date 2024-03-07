وطني الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للدراسات

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وقعت مؤسسة وطني الإمارات مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث لتعزيز التعاون البحثي بينهما.

تستهدف المذكرة - التي وقعها سعادة ضرار سعادة بالهول الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتور فراس حبال رئيس المركز - دعم وتعزيز البحث العلمي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف الطرفين بما فيها دعم وإجراء الأبحاث الأصيلة والمفيدة بناء على الأدلة والوقائع وتوظيفها في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات.

وقال ضرار بالهول الفلاسي إن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة بحثية مثل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث يعد تجسيدا عمليا لتوجيهات قيادة الإمارات ببناء الشراكات الفاعلة في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات في شتّى المجالات.

وأعرب فراس حبال عن فخره بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة وطني الإمارات والتي تمثل فرصة جديدة لتعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

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