أحمد بن سعيد: شكراً محمد بن راشد ونعد بمواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ نموذج دبي الرائد كمنارة المستقبل

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد اعتماده، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقته المستمرة التي أولاني إياها في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونعده بمضاعفة الجهود للسير على نهجه، وترجمة رؤيته الاستشرافية للإمارة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ نموذج دبي الرائد كمنارة المستقبل، وتحقيق سعادة ورفاه شعبها».

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