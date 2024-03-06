بارك تشكيل المجلس التنفيذي.. حمدان بن محمد: نجدد العهد بالعمل على أن تبقى دبي دُرة مدن العالم

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، داعياً الله أن يكون مجلس خير لدبي وأهلها.

كما جدد سموه العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية سموه لتبقى دبي دُرة مدن العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وندعو الله أن يكون مجلس خير لدبي وأهلها".

وأضاف سموه: "نجدد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية سموه لتبقى دبي دُرة مدن العالم"

وتابع سموه: "اليوم، مع تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد، واثقون من أن القادم في دبي سيكون دائماً أفضل".

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