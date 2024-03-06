بتوجيهات أحمد بن محمد.. مجلس دبي للإعلام يطلق حملة "رمضان في دبي" بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة في الإمارة

المصدر: البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن مجلس دبي للإعلام، وبالشراكة مع مجموعة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء) في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق حملة "رمضان في دبي" والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالا بمقدم الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة وبما يضمن أعلى مستويات التنسيق ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي هذه المناسبة، وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، مؤكداً أن إطلاق حملة "رمضان في دبي" يأتي تأكيداً على خصوصية الاحتفاء بهذه المناسبة الجليلة، والذي تتجمل فيه دبي بمظاهر احتفالية عديدة، لتكون الحملة هذا العام المظلة التي تجتمع تحتها ضمن مشهد احتفالي شامل، من أجل وضع تلك الاحتفالات في دائرة الضوء لإبراز المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة وما يقدمونه من مبادرات وفعاليات وأنشطة تأتي مستلهمة لروح الشهر الفضيل، وما يقومون به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى حلة مع استقبال الشهر المعظم، وقال سموه: "تأتي هذه الحملة في إطار رسالة مجلس دبي للإعلام في الترويج لدبي ضمن مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية.. بكل ما تشمله تلك المناسبات من مظاهر احتفالية تعبر عن ثقافة دبي وتراثها وهويتها وطابعها العالمي الذي يشرك الجميع في الاحتفال بتلك المناسبات تأكيداً على مبادئ التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات التي تعيش على أرض دبي".

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مضافرة الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن حملة #رمضان_في_دبي ليكون الاحتفال بالشهر الفضيل هذا العام مختلفاً ومميزاً، وقال سموه: "الهدف من هذه الخطوة إبراز دبي في أجمل صورة خلال الشهر الفضيل... وبما يعكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في الاحتفال بهذه المناسبة بكل ما لها من خصوصية... العمل بروح الفريق الواحد من أهم ما يميز مجتمع دبي بكافة فئاته ومكوناته... والشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمدينة ملهمة تنشر السعادة بين الناس".

وقام مجلس دبي للإعلام بتكليف براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإشراف على الحملة وتنسيق الإسهامات مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وذلك للمرة الأولى الذي يتم فيها هذا النوع من التنسيق في الاحتفال بهذه المناسبة.

احتفالية مختلفة بالشهر الفضيل

وخلال المؤتمر الصحافي، رحّبت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالحضور، معربة عن بالغ الشكر والامتنان لكافة الشركاء وما قدموه من فعاليات وخطط للاحتفاء بالمناسبة ضمن حملة #رمضان_في_دبي هذا العام، والتي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل إكساب الاحتفال بشهر رمضان المبارك هذا العام صورة مبهرة تتناسب مع مكانة دبي كمدينة اقترن اسمها بالإتقان والتميز في كل ما تقوم به من مبادرات وما تقدم عليه من خطوات.

وقالت المري: "تنتشر المظاهر الاحتفالية في دبي في مختلف المناسبات المجتمعية والوطنية في ضوء حرص مجتمعها على المشاركة والاحتفاء بعادات وتقاليد أصيلة توارثناها عبر الأجيال ويحرص أهل دبي على إحيائها وإكساب مدينتهم أجمل صورة في تلك المناسبات وبما يتوائم مع طبيعة كل منها.. وشهر رمضان مناسبة جليلة تنتشر مظاهر الاحتفال بها في فرجان دبي وأحيائها المختلفة وفي المواقع الحيوية العديدة في أنحاء المدينة.. ومع حلول شهر العطاء، جاءت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الاحتفال هذا العام مختلفاً ومميزاً من خلال توحيد الجهود ضمن مظلة مبادرة واحدة تكفل أعلى مستويات التنسيق بينها وتضمن تسليط الضوء عليها بأسلوب يتناسب مع قيمة المناسبة وقدرها".

وأكدت المري أهمية دور الإعلام في إبراز المظاهر الاحتفالية العديدة التي ستعم مختلف جنبات دبي وضمن كافة أحيائها ومجتمعاتها السكنية ومراكزها التجارية ومواقعها الحيوية، لافتة إلى التزام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لكافة وسائل الإعلام، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لتمكينهم من تقديم التغطية الملائمة لما ستشهده دبي خلال شهر رمضان من جهود هدفها الاحتفال بمقدم شهر الخير والعطاء.

وقالت: "نسعى من خلال الحملة إلى المبادرات والفعاليات الرمضانية للقطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة للترويج لها وإبرازها بأدوات وأساليب جديدة تتيح التعريف بتلك المظاهر الاحتفالية العديدة والمتميزة ليس فقط على صعيد المجتمع المحلي، ولكن أيضا على الصعيد الخارجي".

براند دبي.. تنسيق وتكامل

شيماء السويدي، مديرة "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ حملة "#رمضان_في_دبي" أعربت عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبداه جميع الشركاء في الحملة وما قدموه من معلومات حول فعالياتهم ومبادراتهم وبرامجهم، مؤكدة أن الاحتفال بشهر رمضان هذا العام في دبي سيكون له طابع خاص بفضل هذه الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص والتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالمظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل.

وإلى جانب الإشراف على عملية التنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء، وحول إسهام براند دبي في الحملة، قالت السويدي: "أطلقنا العديد من المبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم والتي تركز بشكل خاص على الترويج لأبرز المطاعم والمتاجر والفعاليات خلال شهر رمضان من خلال العديد من المنصات الإعلامية. كما سنطلق حملة مجتمعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للتشجيع على التفاعل مع عمليات تزيين المدينة مع التركيز على شارع "جميرا" وتزيينه بشكل كامل. كما سنطلق حملة "بيتنا في رمضان" لتزيين الوجهات الخارجية للمنازل تأكيداً على المشاركة المجتمعية في هذه المناسبة".

الطرق والمواصلات شريك استراتيجي

ولفت المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، بهيئة الطرق والمواصلات في دبي أهمية حملة "رمضان في دبي" والتي انطلقت اليوم (الأربعاء) بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما لها من قيمة في تنسيق الجهود وإخراج الاحتفالات بقدوم شهر رمضان المبارك في أحسن صورة وبما يتناسب مع مكانة دبي كنموذج متطور للتخطيط الحضري، وتضفي بعدا جمالياً على مدينة دبي، مؤكدا ان الهيئة تولي جمالية المدينة أهمية كبيرة، وذلك من خلال تزيين شارع جميرا الذي يعد احد اهم الشوارع الحيوية في دبي، بالاضواء والزينات، الى جانب استخدام اللوحات الاعلانية في شوارع الإمارة في الحملة الرمضانية، معرباً عن اعتزاز الهيئة بكونها الشريك الاستراتيجي لهذه الحملة في نسختها الأولى، وحرص الهيئة على تقديم كل دعم ممكن لتحقيق أهدافها، منوها بالدور الرائد لمجلس دبي للإعلام في الترويج لدبي وفعالياتها بأسلوب يرقى إلى مكانتها كمدينة عالمية ملهمة.

وقال البنا إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشرف على العديد من المبادرات والفعاليات التي تحتفي من خلالها بالشهر الفضيل لإحياء قيمه السامية، مثل مبادرة باص الخير، وتوعية سائقي المركبات بالسلامة المرورية، ويسعدها أن تكون تلك الجهود داعمة لأهداف حملة رمضان في دبي، مؤكداً أن دبي ستظل دائما في موقع الريادة بمبادراتها وأفكارها المبتكرة وأسلوب أدائها المتميز الذي يتسم بأعلى مستويات التنسيق في إطار العمل بروح الفريق الواحد وضمن مختلف المحافل والمناسبات.

عروض ترويجية من "الاقتصاد والسياحة"

وأوضح أحمد الخاجة المدير التنفيذي -مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة أن الدائرة لديها العديد من المبادرات وجدول حافل بالفعاليات خلال الشهر الكريم حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر والمولات الكبرى في دبي إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور، ولتحقيق ذلك أعد شركاؤنا في مختلف أنحاء دبي العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض التي تتيح فرصة قضاء أوقات مميزة خلال الشهر الكريم".

تجارب استثنائية من "إعمار"

وقال أحمد المطروشي، عضو المجلس التنفيذي لشركة إعمار العقارية رئيس مؤسسة إعمار الخيرية: " تواكب شركة إعمار رؤية دبي الطموحة في ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، وفي شهر رمضان الفضيل، نسعى جاهدين لإسعاد الناس وتنظيم فعاليات ذات بُعد ثقافي مُميّز".

ولفت المطروشي إلى استقبال مراكز التسوق التابعة لإعمار وفي مقدمتها "دبي مول" مرتاديها بحلة رمضانية مبهجة، إضافة إلى تجارب الضيافة الاستثنائية في الفنادق التابعة لإعمار، والفعاليات الاجتماعية المُصممة خصيصاً لبثّ أجواء التقارب بين المجمّعات السكنية، مشيراً إلى أن مبادرات إعمار الرمضانية تعكس نهج قيادة دبي الرشيدة من خلال التركيز على التنوع الثقافي الغني، وأن الشركة ملتزمة بإثراء تجربة رمضان في دبي، بما يعكس الطابع الفريد للمدينة وسعيها الدائم للترحيب بالجميع.

بلدية دبي تزيّن مرافقها العامة

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية في بلدية دبي "نشارك في الحملة هذا العام بالعديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها بالاتفاق مع الشركاء الاستراتيجيين والتي ستشمل "سوق رمضان" إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم الشهر الكريم في دبي، وتستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية. كما سنقيم بعض الفعاليات الرمضانية على مجموعة من الشواطئ في دبي، فيما سيتم تزيين المرافق العامة الرئيسية في الإمارة".

أضاف الزرعوني: "تدعم بلدية دبي حملة رمضان دبي، عبر تسخير إمكانياتها وتجهيز كافة خدماتها ومرافقها الترفيهية المتكاملة، إضافةً إلى تنفيذ الفعاليات والأنشطة الداعمة لنجاح الحملة على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي والتجاري، وذلك انطلاقاً من جهود البلدية الرامية إلى جعل دبي أكثر جاذبيةً وجَودةً للحياة، وترسيخاً لموقع ومكانة دبي كمقصد سياحي عالمي طيلة أيام السنة ولمختلف المناسبات والاحتفاليات".

مجموعة ماجد الفطيم ورد الجميل للمجتمع

من جانبه قال المدير التنفيذي المساعد، مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم: " أن المجموعة ستواكب شهر رمضان بجملة من الفعاليات التي تستهدف إسعاد المجتمع، إضافة إلى التزام المجموعة بالمبادرات الخيرية.

وأضاف: "تطلق مجموعة ماجد الفطيم بمناسبة الموسم الرمضاني، شهر العطاء، مبادرات تعكس جوهر الشهر الفضيل. ويسلط برنامج الغذاء من أجل المستقبل من مجموعة ماجد الفطيم الضوء على التزامنا بالاستدامة ورد الجميل إلى المجتمع، بالإضافة إلى حرصنا على تخصيص فائض الطعام في منشآتنا للمحتاجين، بالتعاون مع منصة Replate وبنك الإمارات للطعام. وبهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، ستطلق المجموعة بطولة سيتي سنتر بادل تنس، على أن يتم التبرع بعائداتها للأعمال الخيرية".

هيئة تنمية المجتمع... مبادرات ومجالس ومحاضرات متنوعة

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، "إن المبادرات التي ستطلقها الهيئة تهدف إلى تعزيز التكاتف والتلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي في الشهر الفضيل، ومنها "تزيين مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية" التابعة للهيئة بزينة رمضان احتفاءً بالشهر الكريم، والفعاليات المقامة في "مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية" التي ستُعنى بعقد المحاضرات الدينية والورش والدورات التدريبية. وربط نفوس الأطفال بالقرآن الكريم، سيتم تنظيم حلقات تلاوة وتجويد للقرآن في مبادرة "القارئ الصغير"، ولتشجيع الأطفال صوم رمضان لأول مرة، أطلقنا مبادرة بعنوان "في بيتنا صائم"، كما ستوفر الهيئة عدد من المتطوعين ضمن الفعاليات الرمضانية الخيرية مع عدد من الشركاء"

نشاط خيري من دبي القابضة يواكب شهر العطاء

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة: "ستطلق المجموعة خلال شهر رمضان مبادرة خيرية تحت اسم "هِبة في محلها" "تجمع مبادرتنا الرمضانية الخيرية بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى من خلالها إلى إثراء حياة فئة العمال والعائلات ذات الدخل المحدود، تعزيزاً لسلوكيات الاستهلاك المسؤول وبما يتماشى مع أهدافنا المستدامة. وانطلاقاً من إيماننا بأهمية الشّراكة والتعاون الجماعي كونهما ركيزتين أساسيتين لإحداث أثر إيجابي وملموس، فإن هذه المبادرة ستتيح لمئات المتطوعين من شركات دبي القابضة وهيئة تنمية المجتمع وشركائنا أزاديا وأباريل جروب فرصة المشاركة في دعم جهود جمع وتوزيع هذه الهدايا على العمال والعائلات ذات الدخل المحدود".

وأضافت بوحميد: "بجانب مبادرتنا الرمضانية ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل، فإن مختلف وجهاتنا ومجمّعاتنا في دبي تستعد لتزدان وتضاء للترحيب بشهر رمضان كما ستستضيف عدداً من الفعاليات المتنوعة على مدار أيامه".

"حي رمضان" في مدينة "إكسبو دبي".. أجواء احتفالية بعبق الماضي

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة "إكسبو دبي": "سنطلق العديد من الفعاليات خلال الشهر الكريم التي ستركز تعزيز الجهود في مجال الاستدامة وأبرزها مبادرة "حيّ رمضان"، في نسختها الثانية وهي إحدى مبادرات مدينة "إكسبو دبي"، حيث تحتفي المبادرة بالأصالة والتراث الإماراتي ونحيي من خلالها زمن الأجداد، ونمنح الزوار فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية، بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم".

وأضافت: "أعددنا برنامجاً يضم أنشطة وفعاليات وعروض فنية وورش عمل ترفيهية للأطفال وألعاب لكل أفراد العائلة، حيث سنستضيف المدينة المدفع الرئيسي لإفطار رمضان، والذي يستقطب العديد من الزوار من مختلف الجنسيات كونه من أقدم واعرق التقاليد الرمضانية، كما قمنا ببناء مسجد متكامل الخدمات سنستضيف من خلاله محاضرات دينية خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رواية قصص الأنبياء في ساحة الوصل إمام جمهور الزوار، مع توافر العديد من خيارات الإفطار والسحور للجميع".

"نخيل": "جزيرة النخلة" تتزين

وحول مشاركة شركة "نخيل" في حملة رمضان في دبي، أكد راشد الهرمودي، مدير وجهات أسلوب الحياة بالشركة، أن جزيرة النخلة أكبر جزيرة اصطناعية في العالم وأحد أشهر المعالم السياحية في دبي، ستتزين خلال شهر رمضان بمجمعاتها السكنية ومراكزها التجارية، مشيراً إلى إطلاق المجموعة لعدد من الفعاليات الرمضانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لاسيما فئة الأطفال من مختلف الديانات لتعريفهم بشهر رمضان.

وأشار الهرمودي إلى حرض المجموعة على تزيين الفنادق التابعة لها، إضافة إلى إطلاق المجموعة لجدول يومي للفعاليات الرمضانية التي تنظمها "نخيل"، وما ستشهده مولات نخيل وأبن بطوطة وسيركل من تخفيضات مميزة طوال الشهر الفضيل.

الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.. فعاليات تُحْيي الشهر الفضيل

وقالت شيخة المري، مدير إدارة الاتصال والتسويق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: "ستطلق الدائرة العديد من المبادرات والفعاليات والاحتفالات الدينية التي تميز الشهر الكريم منها فعالية "قراء دبي" التي تستضيف نخبة من القراء على مستوى العالم العربي والإسلامي تحت حملة رمضان في دبي لإقامة شعائر صلاتي التراويح والقيام. وتستمر الحملة في تبني أنشطة مجتمعية تهدف إلى ربط المسلمين بالمسلمين الجدد، وتعريف غير المسلمين بأهمية وفضل الشهر الكريم ، وذلك من خلال برامج تدمج الجوانب المجتمعية والخيرية والثقافة الإسلامية ، حيث تشمل هذا العام قائمة من الفعاليات المتنوعة أولها الفعاليات الثقافية الإسلامية وتتضمن المحاضرات والدورات العلمية والشرعية ، ومسابقات حفظ القرآن الكريم ومنها مسابقة "الموظف الحافظ" على مستوى موظفي حكومة دبي ، وبرنامج ليزدادوا علماً ، ومجالس الإفتاء .

كما تشكل الفعاليات المجتمعية لمبادرة رمضان دبي، نسيجا اجتماعيا متناغم من الجاليات، منها فعالية "هلا رمضان"، و"نفطر معاً"، و"نبض دبي"، و"على مائدة واحدة" التي تجمع شباب العالم، وفعالية "مؤذن الفريج" في نسختها الأولى، و"عساكم من العايدين"، و"إفطار دبي" الذي يجمع كافة الأديان والمذاهب على طاولة واحدة، في أكبر تجمع ديني على مستوى المنطقة. وتضم فعاليات الهيئة خلال رمضان العديد من الفعاليات الخيرية منها، مواقع الإفطار، وفن صندوق الملابس ، والفحص الدوري، ومبادرة خطوة حياة، والمشاركات المجتمعية، وأكبر شعار بشري ضمن "يوم زايد للعمل الإنساني"، وتصاريح توزيع وجبات الإفطار بلغت ما يقرب من 1200 تصريح حتى الأن ، كما نستهدف توزيع مليون و200 وجبة في اليوم . ولا تخلوا مبادرة رمضان دبي هذا العام من برامج التواصل الاجتماعي ، والتي تشوق جمهور الصائمين في ليالي رمضان ، منها برامج هلالنا في بيتنا، وسنوات في خدمة بيوت الله ، وبرامج مع الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي، ويستفتونك في رمضان، وهكذا أسلموا .

وصل العقارية تزين مجمعاتها السكنية

من جانبه قال محمد البحر، رئيس إدارة الأعمال في وصل العقارية، أن المجموعة ستستقبل الشهر الفضل بتزيين مجمعاتها السكنية ومداخلها وتشارك السكان والمستأجرين التابعين للمجموعة احتفالهم بشهر رمضان المعظم بعدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية.

وأضاف رئيس إدارة الأعمال في وصل العقارية، أن المجموعة ستروج لهاشتاج حملة "رمضان في دبي" بين سكان المجمعات حتى يشاركوا تجاربهم واحتفالاتهم الرمضانية وتشجعهم على تزيين منازلهم، وإقامة موائد افطار في عدة مساجد تابعة للمجمعات السكنية الخاصة بالمجموعة، مشيراً إلى إطلاق المحال التجارية والمولات التابعة للمجموعة لجملة من التخفيضات الحصرية خلال الشهر الفضيل.

جهود توعوية لشرطة دبي..

وأكد العقيد عيسى أهلي، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، عضو لجنة تأمين الفعاليات، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ستطلق 8 فعاليات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في إطار توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على اسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية خاصة في وقت الذروة.

وأوضح أهلي أن الفعاليات تتضمن "كرنفال نايف المجتمعي" الذي يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية لسكان المنطقة بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي وذلك بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان . كما ستطلق القيادة العامة لشرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني "مسابقة اسعاد" التي ستكون عبر بث مباشر لمدة ساعة من 10 إلى 11 مساءً، تتضمن أسئلة توعوية لأفراد المجتمع في المجال الديني والمجتمعي والثقافي، و حول آليات إنهاء إجراءات بعض الخدمات الشرطية باستخدام الأنظمة الذكية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الوجبات على المسافرين في مطار دبي الدولي خلال وقت الإفطار، وذلك في إطار إسعادهم وتخفيف عناء السفر عليهم. كما تتضمن الفعاليات بطولة رياضية للجاليات في مناطق "ابو هيل والقوز والورقاء 3" بعد صلاة التراويح وسيتخللها مسابقات وفعاليات متنوعة ، إلى جانب بطولة رياضية أخرى في مراكز الشرطة، وسيتم تنفيذها في مناطق المرقبات، والراشدية، وبردبي. وعلى صعيد تعزيز الأمن المروري، سنطلق فعالية "رمضان بلا حوادث" والتي تتضمن توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبل نصف ساعة من موعد الإفطار، وذلك في إطار الحرص على السلامة المرورية. والفعالية الأخيرة تتمثل في "مدفع رمضان" التي يتم بثها مباشراً عبر تلفزيون دبي وسما دبي، وتأتي في إطار الحفاظ على هذه الأجواء الرمضانية الدينية التي تُميز مجتمع دولة الإمارات.

خِتم خاص للمسافرين من "الإقامة وشؤون الأجانب" في رمضان

وحول مشاركة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في حملة "رمضان في دبي" قال المقدم سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن الإدارة ستزين جوازات المسافرين بختم بتصميم خاص بحملة "رمضان دبي " سيتم استخدامه للمسافرين القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك كنوع من الترويج للحملة .

ولفت بن علي إلى حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الترويج للحملة من خلال بطاقة "تواصل بسعادة " التي يتم توزيعها على زوار دولة الإمارات القادمين عبر مطارات دبي، و توزيع شرائح اتصال مجانية بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ، وتتضمن تصميم شعار الحملة ورمز شريطي يُسهل تعريف الزوار بالوجهات التي تروج لها الحملة.

مسابقات وفعاليات مجتمعية تنظمها "فرجان دبي"

وقالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام "فرجان دبي": " سنشارك في الحملة بمبادرات وفعاليات متنوعة، أبرزها مبادرة "خطوة حياة" لتشجيع التنافس على رياضة المشي، حيث ستخصص جائزة الفريق الفائز للتبرع لأصحاب الهمم. كما سيتم الترويج على حساباتنا لمبادرة "مؤذن الفريج" وهي مسابقة نوعية تقام لأول مرة، لاختيار أفضل مؤذن في فريج وأحياء مدينة دبي. كما سنطلق مهرجان "فرجان الغاف" برعاية صندوق الفرجان وبلدية دبي ويشمل مسابقات للطهي ونشاطات رياضية وفعاليات ترفيهية للأطفال".

"دبي للإعلام" أقرب للمشاهد والمتلقّي

من جانبه أوضح سالم باليوحه، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي - دبي للإعلام، أن استراتيجية دبي للإعلام خلال شهر رمضان ستكون وفق توجيهات مجلس دبي للإعلام، أقرب للمشاهد والمتلقي في تغطيتها ونقلها للفعاليات المختلفة التي ستشهدها دبي على مدار أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى خروج العديد من البرامج التليفزيونية لتغطية الأحداث والفعاليات من موقع الحدث والتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور.

كما أكد باليوحه استعداد دبي للإعلام لمواكبة الشهر الفضيل لنقل الفعاليات الرمضانية بأحدث التقنيات لنقل صورة رمضان في دبي للعالم.

مجلس دبي الرياضي تحفز النشاط البدني ضمن فعاليات مجتمعية

قال خالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي: "تحفل أجندة الفعاليات الرياضية في دبي خلال الشهر بالعديد من الفعاليات الرياضية التي تستقطب كافة فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وهو الأمر الذي يدل على نمو الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في أوساط مجتمعنا وتأثيرها على صحة وسعادة أفراد المجتمع".

وأضاف: "سننظم أكثر من 40 بطولة رياضية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف أرجاء دبي ويشارك فيها الآلاف من جميع الفئات، وتعد دورة ند الشبا الرياضية من أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام سنويًا في هذا الشهر وينتظرها الجميع سواء للتنافس وتقديم أجمل المستويات من اللاعبين والرياضيين أو للاستمتاع بالمنافسات القوية وتشجيع المشاركين من قبل الجمهور، وتضم 9 بطولات رياضة مختلفة، كما ستقام العديد من الفعاليات الأخرى التي تتنوع بين الجري والدراجات الهوائية وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، والريشة الطائرة والتنس، والبادل، والسباحة، والغوص، والشطرنج، والكاراتيه، وسباقات السيارات وسباقات القوارب، والتجديف".

"سوق رمضان" في القرية العالمية

وحول مشاركة القرية العالمية في حملة رمضان في دبي قالت زينة داغر ، نائب الرئيس الأول العمليات، إن القرية العالمية ستحتفل بشهر رمضان بعدد من الفعاليات أبرزها "سوق رمضان" أول سوق يحمل النمط الإماراتي في القرية العالمية، ويشمل جلسات وأكلات شعبية.

وأضافت داغر إلى سباق المشي الذي تنظمه القرية بشكل يومي لرواد القرية خلال شهر رمضان، حيث يحصل كل مشارك على جوائز رياضية قيمة بعد تخطيه 10 آلاف خطوه، وأضافت نائب الرئيس الأول العمليات إلى الفعاليات المختلفة التي ستشهدها القرية خلال رمضان الأوركسترا العربي لعزف الموسيقى والذي يضم 30 عازفاً يقدمون مقطوعات متنوعة على المسرح الكبير للقرية.

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