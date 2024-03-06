سلطان القاسمي وذياب بن محمد بن زايد يشهدان الإعلان عن ربط المسار الرئيسي لـ«قطار الاتحاد» بمحطة الركاب المستقبلية في الشارقة

المصدر: البيان

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شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مراسم الإعلان عن ربط المسار الرئيسي لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمحطة الركاب المستقبلية في الشارقة.

ويأتي الإعلان عن الربط في إطار جهود شركة الاتحاد للقطارات، المُطوِّر والمُشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، لتطوير قطار الركاب، وربط المُدن والمراكز السكانية في الدولة عبر شبكة آمنة وموثوقة وفعّالة.

وتخلل مراسم الإعلان عن الربط توقيع اتفاقية تعاقد مع شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، لمنحها عقد التصميم والبناء لربط مسار الشبكة بمحطة الركاب في الشارقة. ووقع الاتفاقية شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وناجي الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «برهنت شركة الاتحاد للقطارات على دورها الفاعل والاستباقي على صعيد تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتواصل دورها اليوم في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطار الركاب، عبر الربط بين المسار الرئيسي للشبكة ومحطة الركاب في إمارة الشارقة، في خطوة تعزِّز الترابط بين المجتمعات السكانية في إمارات الدولة، وتسهِّل حركة الركاب بين المحطات الموزَّعة ضمن الشبكة، لاسيما أنَّ إمارة الشارقة تمتاز بموقع استراتيجي؛ لأنها تربط بين إمارة دبي والإمارات الشمالية الأخرى في الدولة، وتضمُّ مراكز ومعالم حيوية. ويجسِّد هذا الربط التزام الاتحاد للقطارات بتحقيق رؤيتها بشأن تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وبما يليق بالمكانة الريادية التي حقَّقتها على صعيد مشاريعها الوطنية».

وسيسهم ربط المسار الرئيسي لشبكة السكك الحديدية بمحطة الركاب في الشارقة في تعزيز حركة نقل الركاب، وخاصة طلبة الجامعات من مختلف إمارات الدولة، حيث يُتوقَّع أن يصل عدد الركاب على متن قطار الاتحاد إلى نحو 14,000 ألف راكب يومياً خلال أيام الأسبوع.

وتمتاز محطة الركاب في الشارقة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة، ليسهل الوصول منها إلى المرافق والمعالم الحيوية، والمراكز السكانية في إمارة الشارقة، ومختلف إمارات الدولة، مع تقليل مسافات الرحلات بين محطات الركاب ضمن الشبكة.

يُذكَر أنَّ شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تطوير قطار الاتحاد للركاب ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي تمتد لمسافة 900 كيلومتر، وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، لضمان توفير خدمات تنافسية لنقل الركاب في المستقبل. وستعمل خدمات نقل الركاب المستقبلية بالسكك الحديدية على الربط بين 11 مدينة ومنطقة داخل الدولة من السلع إلى الفجيرة، تشمل الرويس، والمرفأ، والفجيرة، والشارقة، والذيد، وأبوظبي، ودبي.

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