حمدان بن محمد ينعى رائد البرمجة العربي ومؤسس "صخر" محمد الشارخ

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي ومؤسس شركة "صخر" للحاسب الآلي، الذي وافاه الأجل اليوم.

وأكد سموه أن تأسيس شركة "صخر" للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية و برمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محرك أساسي لمستقبل هذا القطاع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ".

وأضاف سموه: "تأسيس شركة "صخر" للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية و برمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محرك أساسي لمستقبل هذا القطاع.. رحم الله محمد الشارخ، و أسكنه فسيح جناته".

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