محاكم دبي تحصل على شهادة المؤسسة الابتكارية المعتمدة GINI كأول جهة قضائية على مستوى العالم

المصدر: وام

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واصلت محاكم دبي تميزها في مجال الابتكار والتطوير بحصولها على شهادة المؤسسة الابتكارية المعتمدة من معهد الابتكار العالمي Gini، كأول جهة قضائية على مستوى العالم، حيث تسلمّها الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي.

وتُعدّ هذه الشهادة المرموقة بمثابة إنجاز بارز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها محاكم دبي في سعيها الدؤوب لتعزيز الابتكار وترسيخ ثقافته في جميع مفاصل العمل القضائي.

وأوضح محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، أن هذه الشهادة تأتي تتويجاً لرحلة مُلهمة من الابتكار والإبداع، حيث خضعت محاكم دبي لعملية تقييم شاملة شملت 380 معياراً.

وتُؤكّد هذه الشهادة على التزام محاكم دبي الراسخ بالتميز والجودة في تقديم الخدمات القضائية، كما تُبرز حرصها على تبني ممارسات جديدة تعزز الابتكار والريّادة في مجال العمل القضائي.

وتُواصل محاكم دبي سعيها الدؤوب لتعزيز ثقافة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات إبداعية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير مهارات موظفيها، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وتُمثل شهادة المؤسسة الابتكارية المعتمدة خطوة هامّة على طريق محاكم دبي نحو مُستقبل مُشرق ينبض بالابتكار والإبداع.

وتعاهد محاكم دبي على مواصلة جهودها لتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الابتكار، بما يُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والإبداع.

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