"برايم للرعاية الصحية" تطلق مبادرة "اسمي .. شجرتي .. برايم"

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أطلقت مجموعة برايم للرعاية الصحية، مبادرة " اسمي..شجرتي..برايم"، بهدف المساهمة في جعل بيئة الإمارات صحية وآمنة، تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لعام 2023، عاماً للاستدامة في الدولة، وتمديده المبادرة لتشمل العام 2024.

جاء ذلك خلال فاعلية نظمتها "مجموعة برايم للرعاية الصحية"، بالتعاون مع بلدية دبي وبمشاركة مركز راشد لأصحب الهمم ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت المهندسة عذيبة القايدي ، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن المبادرة تتماشي مع توجه الدولة واستراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على البيئة، وتحرص الوزارة على دعم كافة المبادرات التي تحقق هذا الهدف، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق خطط ومستهدفات الدولة المتعلقة بالاستدامة.

وثمنت القايدي إطلاق مجموعة برايم للرعاية الصحية للمبادرة النوعية، مؤكدة حرص الوزارة على تسخير إمكاناتها لتسهيل نجاح هذه النوعية من المبادرات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لترى النور، وتحقق أهدافها .

من جهته قال الدكتور جميل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية أن المبادرة التي أطلقتها المجموعة بالتعاون مع بلدية دبي، تستهدف زراعة 600 شجرة نيم وغاف، حول بحيرة ند الشبا 2، وتأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لعام 2023 عاماً للاستدامة، وتمديد المبادرة للعام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال عام 2023، تأكيداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تتماشى مع خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف " كوب 28".

وأكد أن مبادرة " اسمي..شجرتي.. برايم" تفتح المجال لكل الموظفين في المجموعة، ممن أكملوا 10 سنوات في الخدمة، وتعطيهم فرصة لزراعة شجرة باسمهم، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، كما تتيح المبادرة أيضاَ لعدد من مرضى برايم المشاركة الإيجابية في فعالياتها، بالإضافة إلى عدد من الأطفال ذوي الهمم، للتأكيد على أن هذه الخطوة الرمزية ليست فقط لتعزيز علاقتنا بالبيئة، ولكن تأتي أيضاً للتأكيد على أهداف المجموعة الاستراتيجية التي تتمحور حول الموظف والمريض، والشريك، وكوكب الأرض.

وأضافت الدكتورة تسنيم جميل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية: “من خلال مبادرة اسمي.. شجرتي.. برايم، نحن لا نزرع الأشجار فقط؛ نحن نزرع بذور المسؤولية والرعاية والأمل في المستقبل. تقف كل شجرة بمثابة شهادة حية على التزامنا تجاه البيئة ومجتمعنا. إنه تذكير قوي بمسؤوليتنا الجماعية لرعاية وحماية كوكبنا للأجيال القادمة.

كما تضمنت المبادرة مشاركة أكثر من 25 طفلاً من مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث قام كل منهم بزراعة شجرة ترمز إلى المرونة والأمل والالتزام المشترك بالاستدامة.

وأعربت السيدة مريم عثمان، مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم، عن امتنانها العميق لمجموعة برايم للرعاية الصحية على شراكتهم: “يعرب مركز راشد لأصحاب الهمم عن امتنانه العميق لمجموعة برايم للرعاية الصحية على رعاية هذه الشراكة العميقة، لم نقم بزراعة الأشجار فحسب بل قمنا بزراعة الأحلام والضحك ومستقبل أكثر إشراقًا كل شجرة تم وضعها بعناية بأيدي أطفالنا الرائعين، ترمز إلى المرونة والأمل إنها أكثر من مجرد لفتة إنها شهادة على الوحدة والشمول والإرث المستدام الذي نبنيه معًا."

لا تسلط هذه المبادرة الضوء على تفاني مجموعة برايم للرعاية الصحية في الإشراف البيئي فحسب، بل تحتفل أيضًا بروح التعاون والاحترام المتبادل الذي يشكل الأساس لمستقبل مستدام.

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