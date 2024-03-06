أحمد الفلاسي: فتح المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بمهن التعليم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة فتحت المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية كمهندسين وغيرهم، للالتحاق بمهن التعليم في المدارس، وذلك انطلاقاً من حرصها على جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين.

وأشار خلال رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول "عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم" إلى أن الوزارة شرعت في استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير التعليمي، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الكوادر المساعدة في المدارس من تخصصات تساعد المعلمين في القيام بمهامهم الوظيفية، وذلك انطلاقاً من سعيها إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمهنة.

وأكد على أن الوزارة ملتزمة مع شركائها الاستراتيجيين، بما تضمنته أجندة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم، مضيفا بأن "الوزارة تدرك أن العامل الحاسم في نوعية تعليم الطلبة هو المعلم وما يمتلكه من ممارسات تعليمية، الأمر الذي يتطلب منها العمل على خلق موازنة بين نوعية المعلمين من حيث كفاءتهم وإعدادهم، وبين تشجيعهم على الالتحاق بمهنة التعليم".

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