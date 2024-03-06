محمد بن راشد يطلق مشروع «باقة العمل» لتسهيل واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات أطلقت قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم تطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل" .. الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية.. واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل".. الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.. المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات.. ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة.. ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.. شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع.. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس.».

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