شما المزروعي: الانتهاء من صياغة ورفع اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، بان الوزارة انتهت من إجراءات صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، مشيرة في الوقت نفسه بأن اللائحة تم رفعها إلى الجهات المعنية خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، حول "تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب" إلى أن الوزارة عملت على اعداد مشروع اللائحة التنفيذية، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي 24 لسنة 2022 بشأن مجهولين النسب، وذلك وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة 26 من المرسوم بقانون.

وأرجعت السبب في تأخر صدور اللائحة إلى قيام الوزارة، بالتواصل مع الجهات المعنية بالقانون، والتي وصل عددها إلى أكثر من 10 جهة، الامر الذي تطلب من الوزارة، وقت أكبر لتوافق مرئيات الجهات مع المواد الواردة في اللائحة، مضيفة " بأن الوزارة شرعت طول تلك الفترة على ارسال اللائحة للجهات، وإدخال التعديلات عليها على ضوء ملاحظات تلك الجهات ومن ثم إعادة أرسلها إلى تلك الجهات، مما ترتب عليه مزيد من الوقت لرفع مشروع اللائحة بشكلها النهائي إلى الأمانة العامة في مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالتحديات التي وجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية، قالت معاليها: نظراً لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، فقد شرعت الوزارة على معالجة التحديات، وفقاً وبحسب النصوص الواردة في القانون والقرارات الخاصة بهذا الشأن.

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