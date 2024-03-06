«إقامة دبي» تعلن عن تفاصيل «باقة العمل» الجديدة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن تفاصيل باقة العمل الجديدة التي تختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة، وسوف تتوفر خدمات الباقة الجديد على منصة استثمر في دبي، والتي يمكن للمتعاملين استخدامها لإنجاز المعاملات.

وتقلص باقة العمل الجديدة زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام. وتأتي ضمن جهود دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتقلص باقة العمل الجديدة عدد الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات من 16 وثيقة إلى 5 وثائق، كما تقلص عدد الزيارات إلى مراكز الخدمة من 7 زيارات إلى زيارتين فقط.

وسوف يستفيد من باقة العمل الجديدة أكثر من 275 ألف شركة في إمارة دبي، وسوف يتم تعميمها لاحقاً لتشمل باقي إمارات الدولة.

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